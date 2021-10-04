В Одессе начато расследование по факту пересечения госграницы Саакашвили, – Бутусов

Госпогранслужба в Одессе начала расследование по факту пересечения госграницы главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили. В пограничной базе нет отметок о том, что политик покидал страну.

Как известно, после задержания в Грузии 1 октября он находится в исправительном учреждении №12 города Рустави. О расследовании сообщил украинский журналист, главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Он отметил, что грузинский экс-президент нелегально пересек границу Украины. В частности, по слухам, политик мог пересечь госграницу в грузовом автотранспорте на морском пароме, который вышел из города Черноморск (Одесщина) в Батуми (Грузия).

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Ссылаясь на источники, журналист сообщил, что в пограничной базе не нашлось отметок о выезде Михеила Саакашвили из Украины. Хотя порядок досмотра парома очень строгий, машины проходят сканер.

Служебное расследование по этому факту начали в одесском управлении Госпогранслужбы. Бутусов подчеркнул, что на время его проведения начальника ведомства отстранили от должности.

"Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам... Украине придется предоставить официальные объяснения власти Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", – подытожил журналист.

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