В Одессе мужчина убил знакомого из-за посуды, которую тот не вернул после Нового года

В Одессе мужчина убил ножом своего 42-летнего приятеля во время ссоры, перед которой товарищи распивали алкоголь. Предварительно причиной конфликта послужила невозвращенная после празднования Нового года столовая посуда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области. Пострадавший от ножевых ранений мужчина скончался в карете скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно правоохранителям, двое одесситов были товарищами много лет и ходили в гости друг к другу семьями. Однако в роковой вечер между ними разгорелся жаркий спор о взятой на время посуде, которую "обидчик" не вернул даже спустя две недели после праздников.

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"Подозреваемый в убийстве был задержан и допрошен. У него изъяли вещественные доказательства, включая нож, которым могли быть нанесены смертельные ранения. Одесситу грозит до 15 лет лишения свободы", – пояснили в полиции.

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