В Одессе мужчина убил тетку и выпрыгнул из окна 8-го этажа: детали трагедии

В Одессе мужчина убил родную тетку. Затем убийца выпрыгнул из окна ее квартиры на 8 этаже.

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Окровавленное тело самоубийцы обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

22 апреля в Суворовском районе Одессы, в одной из многоэтажек на проспекте Добровольского произошла трагедия. Случайные прохожие поздно вечером обнаружили у многоквартирного дома тело мертвого мужчины. Они вызвали полицию.

Прибывшие на место трагедии правоохранители установили, что погибший выпрыгнул из окна одной из квартир на 8 этаже многоэтажки. Когда они вошли в квартиру – поняли, что имеют дело не только с суицидом, но и с убийством.

"В квартире на 8-м этаже со следами насильственной смерти (ножевые ранения) найдена женщина, 1950 года рождения. По предварительным данным, ее убил племянник, после чего совершил самоубийство", – сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии. Предварительно производство открыто по статье 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Прояснить обстоятельства случившегося помогут результаты экспертизы, надеются правоохранители.

УНИАН также добавляет, что, согласно сообщениям из соцсетей, трагедия произошла в доме по проспекту Добровольского, 134. Пожилая женщина была найдена мертвой в ванной комнате.

Напомним, между тем в России начинают пожинать первые плоды вторжения в Украину. Все чаще российские СМИ сообщают о тяжких преступлениях, совершаемых оккупантами, вернувшимися с фронта домой.

Так недавно стало известно, что россиянин вернулся с войны в Украине и убил жену на глазах у малолетних детей. Примечательно, что среди родственников супругов не нашлись желающих приютить сирот: детей отдадут в детдом. Также "высокодуховные" россияне не захотели тратиться на похороны убитой родственницы, на них собирают в школе, где учились ее дети.

А в Южной Осетии вернувшийся с войны "вагнеровец" убил мужчину с ДЦП. Нападение попало на камеры наблюдения. По неизвестным причинам наемник на улице побежал на мужчину и ударил его ножом. От полученных ран пострадавший скончался в больнице. В ЧВК "Вагнер" убийца попал из тюрьмы, где отбывал срок за другое убийство, совершенное в 2014 году.