В Одессе мужчина распилил газ в лицо представителя ТЦК и произвел несколько выстрелов: его задержали. Фото

Днем 22 февраля 28-летний мужчина в Одессе распилил газ в лицо представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

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Спустя некоторое время правоохранители задержали его. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По информации полицейских, инцидент произошел на улице Итальянский бульвар. Предварительно установлено, что житель Березовского района вступил в конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

В ходе перепалки мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из сотрудников ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся.

Пострадавший военный был доставлен в медицинское учреждение. В то же время правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчину передали следователям СБУ.

В Одесской областном ТЦК и СП рассказали, что мужчина отказался выполнять законные требования военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Также в ТЦК уточнили, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях особого периода. В настоящее время материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

"Любое препятствование деятельности Вооруженных Сил, нападениям на военных или содействию уклонению от мобилизации квалифицируются как тяжкие уголовные правонарушения. Граждане должны осознавать, что любые проявления сопротивления военной администрации оказывают непосредственное влияние на обороноспособность государства", – заявили в Одесском ТЦК и СП.

Напомним, в Жовкве на Львовщине произошло дерзкое нападение на сотрудника Львовского ТЦК и СП, сопровождавшее двух мобилизованных на медкомиссию. Военного атаковали двое неизвестных, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

Как сообщал OBOZ.UA, в воинских частях и ТЦК усилилась охрана после серии терактов, проведенных по заказу спецслужб РФ, в том числе с участием смертников. Правоохранители ведут следствие по всем случаям нападения.

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