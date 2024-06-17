В Одессе мужчина ограбил женщину, чтобы получить судимость и избежать мобилизации: чем все закончилось

В Приморском районе Одессы по улице Леонтовича 18-летний молодой человек ограбил женщину. Правоохранителям он объяснил, что хотел получить судимость за уголовное правонарушение, чтобы в будущем избежать мобилизации.

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Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области на официальном сайте сообщила, что нарушителю теперь грозит до 10 лет за решеткой. Он находится под арестом, окончательный приговор вынесет суд.

Парень заметил 45-летнюю женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина. Он пошел за незнакомкой. Дождавшись подходящего момента, вырвал из рук горожанки кошелек и побежал в сторону улицы Канатной. А там сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район.

Потерпевшая обратилась в полицию. Копы оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его.

18-летний житель Одессы свою вину не отрицал. Он признался, что забрал у женщины кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и находившимся в нем мобильным телефоном, после чего все это выбросил. Имущественный ущерб составил почти 13 тысяч гривен.

Молодой человек объяснил: награбленное ему не нужно. Он просто рассчитывал, что с судимостью его потом не смогут мобилизовать.

"Мы собрали достаточное количество доказательств и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, а именно в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет", – сообщила следователь территориального подразделения полиции Ольга Лаврищук.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жителя Волынской области приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он не явился в пункт сбора после мобилизации. Мужчина был пригоден к военной службе и не имел оснований для отсрочки.

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