В Одессе мужчина обматерил ветеринара-ветерана, когда увидел, что у него ампутация ног. Видео

В Одессе клиент ветеринарной клиники "послал" украинского ветерана Алексея Притулу. Мужчине, который привел на прием белого пуделя, не понравилось, что врач не встал с места, чтобы осмотреть собаку. Когда ветеринар повернулся в кресле и показал протезы, неизвестный обматерил защитника и выскочил из кабинета.

Видео дня

Об этом инциденте 3 июля рассказал в Instagram сам ветеран. Алексей Притула в сентябре 2022 года во время наступления на Лиман получил тяжелые ранения, обе ноги пришлось ампутировать. После реабилитации мужчина вернулся к своей гражданской профессии.

Притула показал кадры происходящего, которые сняла в кабинете камера видеонаблюдения.

"Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока что. Но я прекрасно понимаю, что подобной св*лочи вокруг тьма", – возмутился одессит.

Он попросил пользователей соцсетей распространить ролик. "Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни", – объяснил наш защитник.

На видео зафиксировано, как неизвестный в красной футболке пытался поставить своего пса таким образом, чтобы врач осмотрел его. "А вы не можете встать?" – спросил клиент ветеринарной клиники. Притула ответил, что не может, и повернул кресло, показав протезы.

Мужчина в красной футболке, мягко говоря, удивил своей реакцией. Он молниеносно вскочил на ноги и направился к выходу. "Пошел тогда ты на**й, пи***, бл***!"

"Друг, ты увидел меня?" – спросил воин. Мужчина еще раз "послал" ветеринара, выкрикнув это из коридора.

Ранее в интервью "Суспільному" Алексей Притула рассказывал, что военнослужащим стал летом 2022-го. До этого он 11 лет работал ветеринаром в одесской клинике. В военкомат пришел сам, по собственному желанию.

"Не ждал повестки, пришел в марте позапрошлого года в ТЦК, получил подтверждение и дождался приглашения, которое состоялось в июле 2022 года. Мой боевой путь был не очень долгим. Несколько месяцев, три с учетом учебного центра. Я получил ранения во время наступления на Лиман 30 сентября 2022 года", – сообщил Алексей.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Закарпатье мужчина порезал себе руку при уточнении военно-учетных данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонисту, наложили турникет и вызвали скорую.

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