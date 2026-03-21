В Одессе мужчина, который находился в розыске, убегал от ТЦК и устроил аварию: подробности инцидента

В Одессе мужчина, который находился в розыске за нарушение воинского учета, пытался скрыться от представителей ТЦК и вызвал дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел 20 марта в Пересыпском районе города.

На фоне происшествия в соцсетях начала распространяться противоречивая информация, которую официально прокомментировали. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что во время работы мобильного блокпоста водитель автомобиля Audi белого цвета пытался избежать проверки документов.

"Водитель автомобиля Audi белого цвета, пытаясь избежать проверки документов, совершил опасный маневр", – говорится в сообщении.

В результате этих действий произошло столкновение с другим транспортным средством, что привело к дорожно-транспортному происшествию и повреждению имущества. После аварии мужчина пытался покинуть место происшествия и вел себя агрессивно по отношению к представителям группы оповещения.

"Попытка побега с места происшествия и агрессивное поведение водителя в отношении представителей совместной группы оповещения заставили военнослужащих применить меры физического воздействия для прекращения правонарушения и задержания лица", – отмечается в сообщении.

После установления личности выяснилось, что мужчина длительное время находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

"Сознательное игнорирование норм мобилизационного законодательства стало предпосылкой для совершения ряда дальнейших нарушений", – отмечается в официальной информации.

Также подчеркивается, что подобные действия представляют угрозу для окружающих.

"Гражданин, который на пятом году полномасштабной войны ставит собственные интересы выше закона, своими действиями не только ослабляет обороноспособность, но и несет прямую угрозу жизни мирных жителей. Отказ от выполнения долга трансформировался в опасность на дорогах и попытки побега от правоохранителей", – отметили в ТЦК.

Также отмечается, что публикации, искажающие реальную картину событий, являются проявлением ложного восприятия справедливости и фактическим содействием тем, кто избегает ответственности в условиях вооруженной агрессии.

Сейчас по факту инцидента назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств и оценки действий участников происшествия. В то же время подчеркивается, что соблюдение законодательства является обязательным для всех граждан, особенно в условиях военного положения.

