В Одессе мужчина и женщина напали на полицейскую из-за вручения повестки: подробности инцидента

В пятницу, 2 августа, в Одессе 42-летняя женщина и 43-летний мужчина напали на патрульную полицейскую во время исполнения ею служебных обязанностей. Они пытались помешать вручению повестки работниками ТЦК мужчине, который оказался братом нападавшего, избили правоохранительницу и в конце концов были задержаны.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Инцидент произошел на улице Среднефонтанской, когда военнослужащие ТЦК и СП проверяли военно-учетные данные водителя автомобиля КІА.

Было установлено, что мужчина несколько лет не проходил ВЛК, поэтому ему пытались вручить повестку. Мужчина отказался ее получать и вызвал в помощь своего 43-летнего брата.

Братья спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который впоследствии вмешалась 42-летняя прохожая.

Нападавший, который приехал на вызов брата, схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Также фигурант дела выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.

По факту избиения патрульной следователи начали досудебное расследование, действия правонарушителей квалифицировали по статье 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа). Женщина и мужчина задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Кроме того, в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 этого же кодекса (злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Также мужчина получил постановление об административном правонарушении по ст. 127 КУоАП (нарушение ПДД пешеходами).

Отдельно полицейские расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем КIА, который сбежал с места происшествия. По этому факту начато производство по ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение). В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта.

"В рамках обоих уголовных производств будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести нанесенных правоохранителям телесных повреждений. По результатам экспертных выводов будет приниматься процессуальное решение по окончательной правовой квалификации противоправных действий злоумышленников. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Прикарпатье суд должен решить, как наказать граждан, избивших сотрудника районного Территориального центра комплектования в Ворохте. Инцидент произошел 4 июля, когда жители поселка толпой набросились на военнослужащих, когда они исполняли служебные обязанности.

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