В Одессе муж выгнал ночевать на улицу жену с двухмесячным ребенком: в дело вмешались власти. Видео
В Одесской области, в поселке Котовского на детской площадке заметили женщину с двухмесячным младенцем – на ночь из дома ее выгонял муж, которому после дневной работы мешал спать крик новорожденного. В ситуацию пришлось вмешаться властям.
Как рассказал Telegram-канал Новости Одесса, женщина вынуждена спать в игровом манеже, который установлен недалеко от ее дома. Рядом с собой она ставит коляску с ребенком.
При этом отмечается, что сама женщина обращаться по этому поводу в правоохранительные органы не хочет.
Очевидцы сняли и опубликовали видео, на котором запечатлена сама ночевка: женщина лежит в игровом манеже на детской площадке, рядом младенец спит в коляске.
После того, как видео попало в сеть, ее пользователи стали негодовать. Часть из них осуждали мужа женщины, другие упрекали саму мать в том, что она подвергает опасности себя и ребенка. Третьи призывали немедленно обратиться за помощью к правоохранителям и сообщить о факте домашнего насилия.
На публикацию отреагировали власти Одессы. Как рассказал Telegram-канал Одесса, как она есть, начальник службы по делам детей Юлия Никандрова сообщила, что сейчас ребёнок находится у бабушки в с. Холодная балка, в комфортных условиях. Бабушка по видеосвязи показала ребёнка и жилищные условия.
А вот родителям ребёнка ещё придется давать объяснения о ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за домашнее насилие. Ним предусмотрено возмещение материального и морального ущерба в случае домашнего насилия.