В Одессе муж выгнал ночевать на улицу жену с двухмесячным ребенком: в дело вмешались власти. Видео

В Одесской области, в поселке Котовского на детской площадке заметили женщину с двухмесячным младенцем – на ночь из дома ее выгонял муж, которому после дневной работы мешал спать крик новорожденного. В ситуацию пришлось вмешаться властям.

Как рассказал Telegram-канал Новости Одесса, женщина вынуждена спать в игровом манеже, который установлен недалеко от ее дома. Рядом с собой она ставит коляску с ребенком.

При этом отмечается, что сама женщина обращаться по этому поводу в правоохранительные органы не хочет.

Очевидцы сняли и опубликовали видео, на котором запечатлена сама ночевка: женщина лежит в игровом манеже на детской площадке, рядом младенец спит в коляске.

Видео дня

После того, как видео попало в сеть, ее пользователи стали негодовать. Часть из них осуждали мужа женщины, другие упрекали саму мать в том, что она подвергает опасности себя и ребенка. Третьи призывали немедленно обратиться за помощью к правоохранителям и сообщить о факте домашнего насилия.

На публикацию отреагировали власти Одессы. Как рассказал Telegram-канал Одесса, как она есть, начальник службы по делам детей Юлия Никандрова сообщила, что сейчас ребёнок находится у бабушки в с. Холодная балка, в комфортных условиях. Бабушка по видеосвязи показала ребёнка и жилищные условия.

А вот родителям ребёнка ещё придется давать объяснения о ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за домашнее насилие. Ним предусмотрено возмещение материального и морального ущерба в случае домашнего насилия.