Не вакцинировались и лечились дома: в Одессе муж и жена умерли от коронавируса с разницей в 20 минут

В Одессе почти одновременно от коронавируса умерла супружеская пара. Муж с женой не вакцинировались от инфекционного заболевания и достаточно долго лечились дома. А когда попали в больницу, то врачи уже не смогли их спасти – муж с женой скончались за считанные дни.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

29 сентября в Одессе похоронили супружескую пару – 60-летнего Виктора Ф. и 58-летнюю Веру Ф. О том, что они скончались от коронавируса, сообщил глава Ивановского сельского совета в Одесской области Виктор Лобач.

По его словам, супруги ранее жили в этом селе, где остались их друзья и знакомые. И сразу же после гибели мужа с женой местные жители начали распространять слухи, что причиной смерти якобы стала вакцинация. Но это неправда.

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По словам Лобача, Виктор и Вера не сделали прививок от COVID-19. Сначала они примерно неделю лечились дома и лишь потом их забрали в больницу. Первой госпитализировали жену, а мужа – через два дня.

"После этого первой в больницу забрали Веру, потом Витю. Они находились в разных отделениях, лечились у разных врачей. Их сын верит, что доктора делали все, чтобы спасти их. Сын купил все лекарства, которые просили. Вера пробыла в больнице четыре дня. На третий день ей стало лучше, а на четвертый она умерла. У нее было поражено 30% легких, но болезнь дала осложнение на сердце. Витя умер через 20 минут после Веры", – рассказала OBOZREVATEL родственница семьи.

Почему супруги не вакцинировались – не успели или же вовсе не хотели – никто не знает.

Супружеская пара была очень яркой, особенно Вера. На ее страницах в соцсетях осталось много фотографий с мужем. Они любили путешествовать, ездили по Украине – побывали в Трускавце, на Закарпатье. Иногда выезжали на пикники и на рыбалку.

Вера танцевала в ансамбле. А знакомые в комментариях писали, что оба влюблены друг в друга и буквально светятся от счастья. "Она была прекрасной женой, заботливой мамой и супербабушкой", – написала о женщине одна из знакомых.

Вместе супруги прожили около 40 лет.

Также известно, что семья занималась предпринимательством. Судя по данным в открытых реестрах, в Ивановке они сдавали места под кемпинги и автофургоны для отдыхающих, а в Одессе занимались торговлей.

У супругов остались взрослый сын и внук. По словам родственницы, они очень любили своих близких и уделяли им много времени.

OBOZREVATEL еще раз призывает не верить мифам и фейкам о вакцинации от коронавируса и делать прививки, чтобы обезопасить себя и окружающих.