В Одессе из-за пожара в квартире 6-летний мальчик остался сиротой: выяснились детали трагедии. Фото

В одной из одесских многоэтажек произошел пожар в квартире из-за генератора, который установили для питания кислородного концентратора для больного COVID-19. Жильцы опасались плановых отключений электроэнергии, поэтому решили перестраховаться и запитать концентратор автономно. В результате топливо взорвалось, а жертвами трагедии стали два человека.

Как сообщает одесское издание "Думская", происшествие случилось 26 ноября по адресу ул. Академика Королева, 42. В результате неосторожного обращения с топливом для электрогенератора сильные ожоги получила 43-летняя женщина и ее 68-летний отец.Оба человека скончались в больнице (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Журналисты выяснили, что жильцы хранили дома генератор, который работает от бензина, для перестраховки от отключений электроэнергии. В квартире погибшей находилась больная коронавирусом мать. Женщину выписали из стационара после лечения, но она все еще нуждалась в кислородной поддержке. Концентратор семье предоставили волонтеры, а сам генератор семья приобрела после очередного предупреждения о плановом отключении света.

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По предварительным данным пожар возник на кухне, где хранилась канистра с бензином. Соседи погибших рассказали, что утром они услышали хлопок и звук падения. Выяснилось, что бензин из пластиковой тары на кухне пролился, а взрыв произошел из-за включенной конфорки.

После случившегося состояние больной ковидом женщину ухудшилось и ее госпитализировали. Сиротой остался 6-летний мальчик Даниил.

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