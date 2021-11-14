В Одессе иностранцы ограбили авто местного жителя: полиция применила оружие. Детали задержания и фото

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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В Одессе иностранцы ограбили авто местного жителя: полиция применила оружие. Детали задержания и фото

В Киевском районе Одессы трое выходцев из стран Закавказья ограбили местного жителя, предварительно повредив его автомобиль марки "Mitsubishi". Когда владелец машины отлучился по личным делам, они спустили ему колесо, вскрыли дверь и вытащили сумку с документами и деньгами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области, злоумышленники после совершенного преступления сели в свой автомобиль и на большой скорости попытались скрыться. Правоохранители немедленно отправились за ними в погоню (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда злоумышленники повредили в погоне несколько транспортных средств, включая и собственный автомобиль, они бросили его и пытались оторваться от полицейских пешком. Для их задержания силовикам пришлось использовать спецсредства, ранив одного беглеца в ногу. Ему на месте была оказана первая помощь", – указано в сообщении ведомства.

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Один из задержанных.
Злоумышленники спустили колесо.

В результате всех троих удалось задержать и доставить в районное отделение Национальной полиции. Все иностранцы уже ранее привлекались к уголовной ответственности з аналогичные преступления.

Сейчас против них возбуждено производство по ст.208 УК Украины (кража), злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы для каждого.

Поврежденное при погоне авто.
Оперативник снимает отпечатки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харькове двое злоумышленников ограбили больную женщину. Угрожая физической расправой они заставили ее отдать деньги, собранные на лечение и даже свои ювелирные украшения.

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