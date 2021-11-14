В Одессе иностранцы ограбили авто местного жителя: полиция применила оружие. Детали задержания и фото

В Киевском районе Одессы трое выходцев из стран Закавказья ограбили местного жителя, предварительно повредив его автомобиль марки "Mitsubishi". Когда владелец машины отлучился по личным делам, они спустили ему колесо, вскрыли дверь и вытащили сумку с документами и деньгами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области, злоумышленники после совершенного преступления сели в свой автомобиль и на большой скорости попытались скрыться. Правоохранители немедленно отправились за ними в погоню (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда злоумышленники повредили в погоне несколько транспортных средств, включая и собственный автомобиль, они бросили его и пытались оторваться от полицейских пешком. Для их задержания силовикам пришлось использовать спецсредства, ранив одного беглеца в ногу. Ему на месте была оказана первая помощь", – указано в сообщении ведомства.

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В результате всех троих удалось задержать и доставить в районное отделение Национальной полиции. Все иностранцы уже ранее привлекались к уголовной ответственности з аналогичные преступления.

Сейчас против них возбуждено производство по ст.208 УК Украины (кража), злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы для каждого.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харькове двое злоумышленников ограбили больную женщину. Угрожая физической расправой они заставили ее отдать деньги, собранные на лечение и даже свои ювелирные украшения.