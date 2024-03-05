В Одессе и Львове в роддомах умерли младенцы: открыты уголовные производства

В Украине зафиксировано еще два случая смерти младенцев в роддомах – в Одессе и Львове. В первом случае 16 февраля скончался один из новорожденных близнецов, а во втором – новорожденная девочка умерла на четвертый день от инфекции.

Относительно обеих смертей открыты уголовные производства, продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагических событий.

Одесса

В одесском роддоме 16 февраля этого года женщина родила двойню мальчиков. Через полчаса один из них умер во время реанимационных мероприятий, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По факту смерти младенца следователи отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 начали производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Для установления всех обстоятельств смерти новорожденного следователями были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Львов

Во Львовском перинатальном центре от инфекционного заболевания четвертый день после рождения скончалась девочка. Ей успели дать имя – Нина. Об этом супруги Мария и Владимир Остапчук из поселка Лопатин рассказали изданию ZAXID.NET – они считают, что причиной смерти их ребенка стала халатность врачей, и уже написали заявление в полицию.

Мария Остапчук говорит, что эта беременность была очень долгожданной и запланированной. Она стояла на учете в частной клинике во Львове, сдавала необходимые анализы и проходила УЗ-диагностику по назначению врача. Никаких замечаний к протеканию беременности у врача не было, а ребенок развивался без каких-либо отклонений от нормы.

Однако на 34 неделе беременности у женщины резко поднялось давление и начались отеки. Ее сразу направили во Львовский областной клинический перинатальный центр, где в течение суток (9 декабря) сделали кесарево сечение, которое проводил врач Владимир Поврозник.

Девочка родилась на 34 неделе беременности, ее состояние оценили как оптимальное (7 баллов по шкале Апгар). Ребенок самостоятельно дышал и плакал, но был недоношеннным, поэтому его перевели в отделение интенсивной терапии для наблюдения.

Мать умершей девочки рассказала, что врачи уверяли ее, что ребенок стабильный и ему нужна поддерживающая терапия. "Я была счастлива, что удалось наладить лактацию и кормить дочурку своим молоком, но в последний день жизни ребенка такой возможности уже не было. Заведующая отделением интенсивной терапии, врач ребенка Вероника Колдра не высказывала каких-либо особых замечаний относительно состояния ребенка, не говорила ни разу (до дня смерти), что ребенок находится в угрожающем жизни состоянии. 12 декабря врач сообщила, что в желудочном катетере дочери небольшие следы крови, и это ничего страшного, будут наблюдать, а уже ближе к вечеру меня позвали и сказали, что ребенок в критически тяжелом состоянии и не поддается реанимационным мероприятиям. Ребенок умер у меня на глазах, это очень психологически травматично для любой женщины", – говорит женщина.

Врачи начали озвучивать многие версии о причине смерти новорожденной: все они были связаны с тем, что ребенка якобы заразила мать. По словам же Марии, есть много фактов, свидетельствующих о том, что заражение произошло в больнице.

Супруги обратились к адвокату, получили медицинские документы и написали заявление в полицию. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти младенца стал сепсис.

В полиции Львовской области сообщили, что по факту смерти младенца во Львовском перинатальном центре открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия). По делу продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Остроге на Ривненщине через месяц после рождения умер младенец. Родители считают, что потеряли ребенка из-за халатности медицинского персонала родильного отделения города Острог, поэтому обратились с соответствующим заявлением в полицию.

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