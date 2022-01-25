В Одессе Honda на скорости влетела в авто полиции. Момент аварии попал на видео

В Одессе водитель автомобиля Honda на скорости влетел в авто Патрульной полиции Toyota Prius. Авария произошла во вторник утром, 25 января на пересечении Канатной улицы и Пироговской.

На данный момент проезд через перекресток затруднен, а также перекрыто движение трамваев. Об этом сообщает местное издание "Думская". (Чтобы посмотреть фото и видео, досскролльте до конца страницы).

Полицейский автомобиль с проблесковым маячком сопровождал машину скорой помощи. Водитель Toyota Prius намеревался проехать на красный сигнал светофора через перекресток в сторону железнодорожного вокзала.

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Автомобили, которые двигались в первой полосе по Канатной улице остановились, чтобы уступить дорогу спецавтомобилям. Но когда полицейский автомобиль заехал на перекресток, в него на высокой скорости влетела Honda. По словам очевидцев, предотвратить столкновение было невозможно.

О пострадавших не сообщается. На данный момент правоохранители занимаются оформлением ДТП, но официально аварию пока не комментируют.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

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