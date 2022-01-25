В Одессе Honda на скорости влетела в авто полиции. Момент аварии попал на видео

Ольга Ганюкова
Расследования
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В Одессе Honda на скорости влетела в авто полиции. Момент аварии попал на видео

В Одессе водитель автомобиля Honda на скорости влетел в авто Патрульной полиции Toyota Prius. Авария произошла во вторник утром, 25 января на пересечении Канатной улицы и Пироговской.

На данный момент проезд через перекресток затруднен, а также перекрыто движение трамваев. Об этом сообщает местное издание "Думская". (Чтобы посмотреть фото и видео, досскролльте до конца страницы).

Полицейский автомобиль с проблесковым маячком сопровождал машину скорой помощи. Водитель Toyota Prius намеревался проехать на красный сигнал светофора через перекресток в сторону железнодорожного вокзала.

Видео дня
Проезд через перекресток затруднен
Авария произошла на перекрестке Канатной улицы и Пироговской

Автомобили, которые двигались в первой полосе по Канатной улице остановились, чтобы уступить дорогу спецавтомобилям. Но когда полицейский автомобиль заехал на перекресток, в него на высокой скорости влетела Honda. По словам очевидцев, предотвратить столкновение было невозможно.

О пострадавших не сообщается. На данный момент правоохранители занимаются оформлением ДТП, но официально аварию пока не комментируют.

Предотвратить столкновение было невозможно
На данный момент правоохранители занимаются оформлением ДТП

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Отметим, что, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяч аварий, в них погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Количество ДТП за 11 месяцев
Регионы с наибольшим количеством ДТП
Количество ДТП за ноябрь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе столицы в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи поселка Копылов Киевской области 21 января произошла авария с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes. В результате происшествия пострадал водитель последнего авто.

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