В Одессе автокран протаранил пассажирский автобус, есть раненые. Видео
В Одессе стрела автокрана протаранила пассажирский микроавтобус. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры.
Инцидент произошел ранним утром, в районе Молдаванки, на улице Степовой в понедельник, 19 июля, сообщил портал Думская. Водитель автобуса не успел сориентироваться, и стрела автокрана влетела в лобовое стекло маршрутки из-за чего трое человек получили травмы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщили журналисты, водитель автокрана спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. он вывел грузовой транспорт на дорогу с придомовой территории, не убедившись в безопасности движения. Вследствие, протаранил пассажирский микроавтобус, который в это время проезжал по главной дороге.
Водитель микроавтобуса Mercedes не успел увести транспорт от столкновения.
Как сообщили журналисты, во время аварии травмировались трое пассажиров маршрутки. Они обратились за медицинской помощью к медикам в Еврейскую больницу. Там им провели осмотр и выполнили ряд необходимых процедур, после чего отправили долечиваться домой.
На месте аварии работала полиция. Позже случившемуся ДТП дадут квалификацию.
Сколько вообще людей находилось в маршрутке на момент столкновения с автокраном – не сообщается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве на проспекте Науки водитель автобуса вышел из транспортного средства и в его отсутствие тот въехал в автомобиль BMW. Мужчина в этот момент покупал кофе.
Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован.