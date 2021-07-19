В Одессе автокран протаранил пассажирский автобус, есть раненые. Видео

В Одессе стрела автокрана протаранила пассажирский микроавтобус. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры.

Инцидент произошел ранним утром, в районе Молдаванки, на улице Степовой в понедельник, 19 июля, сообщил портал Думская. Водитель автобуса не успел сориентироваться, и стрела автокрана влетела в лобовое стекло маршрутки из-за чего трое человек получили травмы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщили журналисты, водитель автокрана спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. он вывел грузовой транспорт на дорогу с придомовой территории, не убедившись в безопасности движения. Вследствие, протаранил пассажирский микроавтобус, который в это время проезжал по главной дороге.

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Водитель микроавтобуса Mercedes не успел увести транспорт от столкновения.

Как сообщили журналисты, во время аварии травмировались трое пассажиров маршрутки. Они обратились за медицинской помощью к медикам в Еврейскую больницу. Там им провели осмотр и выполнили ряд необходимых процедур, после чего отправили долечиваться домой.

На месте аварии работала полиция. Позже случившемуся ДТП дадут квалификацию.

Сколько вообще людей находилось в маршрутке на момент столкновения с автокраном – не сообщается.

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