В Одесщине разоблачили подпольное производство 'брендовых' духов: изъято 2 тыс. литров. Фото

На Одесщине правоохранители разоблачили подпольное производство "брендовых" духов. Подделку продавали в сети, а также оптом и в розницу на рынке "7-й километр". 11 участникам преступной группы, включая организатора, сообщено о подозрении.

Видео дня

Об этом 27 июня сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемые наладили в Одессе массовое производство контрафактной парфюмерии и упаковочной продукции к ней (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для этого организатор арендовал и оборудовал несколько помещений. Каждый участник группы играл определенную роль в "бизнесе".

Духи продавали по всей Украине через Telegram-канал. Также оптовая и розничная реализация духов осуществлялась из торговых точек на "7 километре".

В ходе обысков у дельцов было изъято более 50 тыс. флаконов общим объемом 2 тыс. литров, а также ящики готовой контрафактной парфюмерии, оборудование для ее изготовления, упаковочные материалы с логотипами брендов на общую сумму более 69 млн грн.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном использовании знака для товаров и услуг и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы и штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье разоблачили масштабное подпольное производство бытовой химии. Продавали поддельные шампуни, стиральные порошки под видом продукции известных брендов.