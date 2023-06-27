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В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото

Анна Паскевич
Расследования
3 минуты
1,4 т.
В Одесщине разоблачили подпольное производство 'брендовых' духов: изъято 2 тыс. литров. Фото

На Одесщине правоохранители разоблачили подпольное производство "брендовых" духов. Подделку продавали в сети, а также оптом и в розницу на рынке "7-й километр". 11 участникам преступной группы, включая организатора, сообщено о подозрении.

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Об этом 27 июня сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемые наладили в Одессе массовое производство контрафактной парфюмерии и упаковочной продукции к ней (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для этого организатор арендовал и оборудовал несколько помещений. Каждый участник группы играл определенную роль в "бизнесе".

Духи продавали по всей Украине через Telegram-канал. Также оптовая и розничная реализация духов осуществлялась из торговых точек на "7 километре".

В ходе обысков у дельцов было изъято более 50 тыс. флаконов общим объемом 2 тыс. литров, а также ящики готовой контрафактной парфюмерии, оборудование для ее изготовления, упаковочные материалы с логотипами брендов на общую сумму более 69 млн грн.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном использовании знака для товаров и услуг и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы и штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото
В Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов: изъято 2 тыс. литров. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье разоблачили масштабное подпольное производство бытовой химии. Продавали поддельные шампуни, стиральные порошки под видом продукции известных брендов.

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