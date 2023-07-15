В общежитии университета в Виннице произошел взрыв, погиб человек: подробности трагедии

В ночь на 15 июля в общежитии Винницкого национального аграрного университета раздался взрыв. По предварительной информации, взорвалось устройство невоенного назначения.

Видео дня

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили в одной из комнат тело 39-летнего мужчины: он мог совершить самоубийство. Об этом сообщили издания "Общественное" и Винница.info.

Со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Винницкой области Зарину Маевскую, "Общественное" сообщило, что в ночь на 15 июля в общежитии Винницкого национального аграрного университета раздался взрыв. По предварительным данным, причиной стало взрывное устройство невоенного назначения.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одной из комнат общежития. Выездом на место происшествия было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно проживал в комнате этого общежития и параллельно проводил там ремонтные работы", – рассказала Зарина Маевская.

В Виннице.info уточнили, что в упомянутом общежитии проживают не студенты.

Из здания были эвакуированы около 70 человек. После завершения следственных действий они смогли вернуться в свои комнаты.

Кроме погибшего никто не пострадал.

В полиции подозревают, что мужчина мог покончить с собой.

"По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство с помощью взрывного устройства невоенного назначения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием (самоубийство)", – отметила Маевская.

Напомним, 12 июля сообщалось, что в Запорожье раздались взрывы. В результате атаки российских войск пострадали шесть человек, в том числе и маленький ребенок.

Также сообщалось, что в ночь на 10 июля взрыв прогремел в Николаеве: оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры.