В Нью-Джерси подросток открыл огонь по полицейским: один офицер погиб, второй получил ранения. Видео

В Ньюарке, штат Нью-Джерси, в пятницу вечером произошла трагедия, когда 14-летний подросток устроил стрельбу по полицейским. Один офицер погиб, а другой получил серьезные ранения.

Видео дня

Об этом сообщает CBS NEWS. По информации прокуратуры округа Эссекса, офицер Джозеф Аскона, работавший в полиции Ньюарка в течение пяти лет, скончался от полученных ран после того, как его доставили в университетскую больницу Ньюарка. Его смерть была объявлена врачами.

Инцидент произошел после того, как полиция получила сообщение о подростках, вооруженных оружием, недалеко от Бродвея и Картерет-авеню. Офицер Аскона был застрелен еще до того, как сумел выйти из полицейского автомобиля. Второй офицер остается в больнице с травмами, но его состояние стабильное и не представляет угрозы для жизни.

Подросток-подозреваемый также был ранен в результате стрельбы и госпитализирован. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Полиция также задержала несколько других лиц для допроса.

Очевидец происшествия, работающий в этом районе Рэнди Мехия, описал ситуацию, сказав, что слыхал звук "бум, бум, бум", похожий на звук автомобильной аварии, после чего увидел полицейских, бежавших по улице.

Другие офицеры из соседних общин приехали в университетскую больницу, чтобы выразить поддержку полицейскому департаменту Ньюарка. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также посетил раненого офицера.

Генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтью Дж. Платкин также выразил соболезнования и заявил, что его офис следит за расследованием инцидента. Он отметил, что этот трагический случай является напоминанием о рисках, которые несут правоохранители, выполняя свои обязанности.

Напомним, в местном пабе в Торонто произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 12 человек получили ранения. Полиция разыскивает троих подозреваемых мужчин.

В американском штате Джорджия произошла стрельба в средней школе "Апалачи" в городе Вайндер. Погибли четыре человека, более 30 получили ранения. Огонь открыл 14-летний ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!