В Никополе разоблачили мужчину, который обокрал пострадавшее от российских обстрелов кафе. Фото

В Никополе на Днепропетровщине правоохранители разоблачили мародера. 35-летний ранее судимый злоумышленник ограбил пострадавшее от российских обстрелов городское кафе.

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Также он грабил частные дома. Подробности раскрыли в ГУНП Украины в Днепропетровской области.

"В Никополе правоохранители разоблачили мародера. 35-летний злоумышленник воспользовался отсутствием владельцев и украл оргтехнику, инструменты и другие вещи на почти 50 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

В частности, 1 марта текущего года он ограбил пострадавшее от российских обстрелов кафе.

Правоохранители установили, что ограбление совершил ранее неоднократно осужденный за имущественные преступления мужчина. Он залез в заведение через дыру в стене здания. Из кафе злоумышленник вынес двухконтурный газовый котел, магнитофон и циркулярный насос для отопления. Все эти "трофеи" мужчина впоследствии продал.

Также правоохранители установили, что к подобному способу "заработка" злоумышленник прибегал и позже. Так, в апреле он ограбил два частных дома, владельцы которых покинули дома из-за постоянных российских обстрелов.

"Своими действиями последний нанес материальный ущерб трем пострадавшим. Часть сворованного удалось вернуть владельцам, среди них: ноутбук, планшет, телефон, фонарь на солнечных батареях и прочее", – рассказали в полиции.

Там добавили, что 12 июня следователи Никопольского районного управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по трем фактам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, ранее в Украине осудили оккупанта-мародера, ограбившего дом жителя Киевщины. Преступление захватчик совершил в марте 2022 года в селе Мощун Бучанского района. Осужденный совместно с другими военными ворвался на территорию частного домовладения. В тот момент дома никого не было. За действиями оккупантов хозяин дома наблюдал из леса неподалеку. Вооруженные военнослужащие ВС РФ вошли в дом гражданина и похитили деньги, золотые изделия и другое имущество.