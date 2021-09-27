В Николаевской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека и семь пострадали. Фото

Вблизи села Широкое Николаевской области вечером в понедельник, 27 сентября, произошло масштабное ДТП с маршруткой и грузовиком. Погибли четыре человека, пострадали – еще семь.

О смертельном дорожно-транспортном происшествии в Баштанском районе изданию OBOZREVATEL сообщили собственные источники. Уточняется, что авария случилась вечером, около 19:50.

Как известно, на автодороге столкнулись два транспортных средства: маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz и грузовое авто КамАЗ.

Жертвами ДТП стали водитель маршрутки и трое пассажиров. Травмы получили семь человек, которые также ехали в Mercedes-Benz.

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На месте происшествия работала скорая помощь и правоохранительные органы. Как именно произошло столкновение, выясняется.

Местный портал "Новости-N" пишет, что машины ехали в противоположных направлениях на трассе Снигиревка – Николаев и врезались "в лобовую".

Mercedes-Benz двигался в направлении Снигиревки и, по информации журналистов, перевозил рабочих, которые убирали овощи на полях.

После столкновения с фурой микроавтобус отбросило на обочину и транспортное средство влетело в прицеп стоящего там КамАЗа.

Четверо человек, предварительно, скончались на месте ДТП. Один из них – 15-летний парень.

Четверо из семи пострадавших в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимацию, пишет местный портал.

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