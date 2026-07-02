В Николаевской области в ДТП погибли сотрудник правоохранительных органов и мужчина, которого везли в суд: подробности

Утром 2 июля в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком, который стоял без движения на проезжей части.

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В результате ДТП погибли 44-летний полицейский и 49-летний мужчина со статусом "лицо, находящееся под защитой", которого везли на судебное заседание. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля около 5 утра в Ольгополе Вознесенского района Николаевской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком, который стоял без движения в пределах проезжей части", – говорится в сообщении.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 44-летний херсонский полицейский и 49-летний мужчина в статусе СЗЧ, которого правоохранители везли на судебное заседание. Кроме того, еще двое правоохранителей 48 и 20 лет получили травмы различной степени тяжести.

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"На месте происшествия работают представители территориального подразделения полиции, управлений главной инспекции и внутренней безопасности полиции Херсонской и Николаевской областей", – сообщили в полиции.

Отмечается, что расследовать обстоятельства ДТП будут сотрудники Государственного бюро расследований. Кроме того, назначено проведение служебного расследования.

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