В Николаевской области мужчина бросил гранату в наряд патрульных: один полицейский погиб, трое госпитализированы. Фото

В понедельник, 28 апреля в Николаевской области произошла трагедия. Убегая от правоохранителей, мужчина бросил гранату в наряд патрульных. В результате один из полицейских, 21-летний сержант Максим Рыжко, погиб.

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Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский. Он также добавил, что еще трое правоохранителей были госпитализированы.

Отмечается, что 28 апреля днем наряд полиции прибыл по вызову о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских.

От полученных травм 21-летний милиционер сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи.

"Недавно Максим стал отцом, впрочем, дочь узнает о его героическом поступке спустя годы… Для всех скептиков, считающих, что нужно отправить всю полицию на фронт - задайте себе вопрос. А что, как такое произойдет с моим близким человеком или со мной? К кому вы обратитесь за защитой?" – добавил Выгивский.

Он также напомнил, что сейчас такое время, что у людей немало оружия на руках. И полицейские не могут предположить, где произойдет беда. Но они точно будут реагировать первыми.

По словам главы Нацполиции, ежедневно правоохранители прорабатывают тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте.

"Мы готовы ко всему, и ценой собственной жизни защищаем наших граждан как в тылу, так и на передовой. Вооруженный нападающий сразу же задержан. Но это не вернет жизнь нашему коллеге. Непоправимая потеря для всего коллектива Нацполиции, боль для семьи… Мои соболезнования родным Максима. Вечная память…" – резюмировал трагическое известие Выгивский.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области произошел взрыв гранаты. В результате погибли двое мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал собственной матери гранатой. Событие произошло из-за конфликта между родственниками.

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