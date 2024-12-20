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В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств

Марина Петик
Криминальные новости
5 минут
819
В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об 'отсутствии' доказательств

После лечения в Николаевской детской областной больнице 11-летняя девочка уже почти два месяца приходит в себя в "Охматдете" в Киеве. Как рассказывают родные ребенка, в Николаеве с них брали деньги за дорогие препараты. А аварию со скорой, в которой без ведома родителей везли больную девочку, пытались скрыть.

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Родственники ребенка подали заявление в полицию, сейчас продолжается следствие.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

С родителей больной девочки брали деньги?

Уже полтора месяца, как 11-летняя Варвара находится в "Охматдете", где врачи пытаются восстановить здоровье девочки после лечения в Николаевской детской областной больнице.

Варя потихоньку начала ходить, с ней работает реабилитолог. Недавно ей сняли трахеостому, теперь девочка учится самостоятельно есть и ждет еще одной операции.

Напомним, Варя сначала попала в Николаевскую областную детскую больницу летом после того, как упала с велосипеда и ударилась головой. Примерно через полторы недели мама заметила, что ребенок закатывает глаза, а после девочка начала даже терять сознание. Ребенка положили в Николаевскую областную детскую больницу.

В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств

Но там с родителей стали брать деньги за лекарства. Заведующая отделением Татьяна Бойко предложила помочь достать дорогой препарат "Биоген", один флакон которого стоит 13 тыс. грн (ребенку нужно было таких 6 флаконов), через волонтеров. Для этого она сделала фотографию с ребенком, якобы для фотоотчета. Однако препарат так и не дала, родителям пришлось доставать его своими силами.

Также врач назначила процедуру плазмафереза 1-2 раза в неделю, комплектующие для которого стоили 7,5 тыс. грн. В областной больнице почему-то ничего не было. Также пришлось переводить деньги на личную карточку анестезиолога.

Скрыли от родителей аварию

Когда мама Виктория Суровцева поднимала вопрос, что ребенка нужно отправить в "Охматдет," потому что лечение не дает результата, а ребенку становилось все хуже, то заведующая отделением отказывала. А потом, по словам мамы, и вовсе заявила, что за направление тоже нужно заплатить.

Но главное, что лечение не давало результатов. Бойко назначала какие-то таблетки, которые улучшения Варе не приносили.

А потом и вовсе случился вопиющий случай. Без разрешения мамы или отчима ребенка повезли для какой-то процедуры в другую больницу. И по дороге машина скорой помощи попала в ДТП, водитель был серьезно травмирован.

Директор больницы Александр Плиткин тогда в прессе прокомментировал аварию со скорой так: "С ребенком все в порядке, он получает необходимую помощь в медицинском учреждении". Девочку перегрузили в другую машину и увезли в областную детскую больницу.

В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств

А вот маме и отчиму Вари про аварию медики ничего не сказали. Правда всплыла только в "Охматдете" в Киеве, куда ребенка все-таки перевели. Поскольку в реанимации Николаевской больницы у девочки повысилась температура, а медики ничего лучше не придумали, как обложить ее льдом, после чего у Вари развилась пневмония.

Когда в Киеве Варю начали переодевать, то медсестры ужаснулись – на теле у ребенка были синяки и ссадины, а потом обнаружили еще и трещину в позвоночнике. Вероятно, это были следы от аварии, которую пытались скрыть. Но в Николаеве врачи уверяли, что это Варя якобы сама себя побила.

В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств

Чиновница от здравоохранения прислала отписку

Родители девочки подали заявление в полицию. Там данные внесли в ЕРДР, а также открыли производство по ч.1 ст. 140 УК Украины – неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, которые привели к тяжким последствиям для больного.

"Ребенок получил травмы в ДТП, от родителей это скрывали. Также девочке поставили неправильный диагноз. У ребенка поднялась высокая температура и развилась пневмония. Неужели у врачей не было других средств сбить температуру? Да и само отношение к ребенку в областной больнице вызывает много вопросов. Родители вынуждены были многое покупать за свой счет, перечислять деньги на личные банковские карточки медиков, хотя больница хорошо финансируется. Отчим Вари сейчас является военнослужащим", – перечисляет адвокат семьи Юрий Семенов.

Дмитрий Суровикин, который является отчимом девочки, но относится к ней как к родной дочери, пытается добиться правды. Он обратился в управление здравоохранения Николаевской областной администрации. Но получил оттуда отписку.

И.о. начальника управления Ирина Ткаченко сослалась на тайну о состоянии здоровья и заявила, что Дмитрий Суровикин не предоставил доказательств родственных связей. Хотя по словам мамы, они давно являются мужем и женой.

Ткаченко также заявила, что Дмитрий не предоставил доказательств "вымогательства медицинскими работниками денег, отсутствия на месте в рабочее время сотрудников, использования обсценной лексики во время общения с детьми, запрета детям пользоваться лифтом". Поэтому областная военная администрация не видит смысла в переписке с Дмитрием.

В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств
В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств

Хотя, как отмечает сам Дмитрий, информации о состоянии здоровья ребенка он не просил, а хотел, чтобы чиновники отреагировали на факт ДТП, которое врачи скрыли, но и в областной администрации это тоже игнорируют. Он также потребовал, чтобы предоставили чеки на комплектующие для плазмафереза, которые родные Вари оплачивали через медпредставителей областной больницы.

В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об "отсутствии" доказательств

Кстати, Татьяна Бойко теперь заявляет, что родные девочки должны ей 14 тысяч гривен, которые она якобы из своего кармана потратила на закупку комплектующих.

К сожалению, получить комментарий директора Николаевской детской областной больницы Александра Плиткина нам снова не удалось. В приемной вновь сообщили, что он вышел и когда будет – неизвестно.