В больнице Николаева врачи требовали деньги у родителей больной девочки за бесплатное лекарство: местные власти заявили об 'отсутствии' доказательств

После лечения в Николаевской детской областной больнице 11-летняя девочка уже почти два месяца приходит в себя в "Охматдете" в Киеве. Как рассказывают родные ребенка, в Николаеве с них брали деньги за дорогие препараты. А аварию со скорой, в которой без ведома родителей везли больную девочку, пытались скрыть.

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Родственники ребенка подали заявление в полицию, сейчас продолжается следствие.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

С родителей больной девочки брали деньги?

Уже полтора месяца, как 11-летняя Варвара находится в "Охматдете", где врачи пытаются восстановить здоровье девочки после лечения в Николаевской детской областной больнице.

Варя потихоньку начала ходить, с ней работает реабилитолог. Недавно ей сняли трахеостому, теперь девочка учится самостоятельно есть и ждет еще одной операции.

Напомним, Варя сначала попала в Николаевскую областную детскую больницу летом после того, как упала с велосипеда и ударилась головой. Примерно через полторы недели мама заметила, что ребенок закатывает глаза, а после девочка начала даже терять сознание. Ребенка положили в Николаевскую областную детскую больницу.

Но там с родителей стали брать деньги за лекарства. Заведующая отделением Татьяна Бойко предложила помочь достать дорогой препарат "Биоген", один флакон которого стоит 13 тыс. грн (ребенку нужно было таких 6 флаконов), через волонтеров. Для этого она сделала фотографию с ребенком, якобы для фотоотчета. Однако препарат так и не дала, родителям пришлось доставать его своими силами.

Также врач назначила процедуру плазмафереза 1-2 раза в неделю, комплектующие для которого стоили 7,5 тыс. грн. В областной больнице почему-то ничего не было. Также пришлось переводить деньги на личную карточку анестезиолога.

Скрыли от родителей аварию

Когда мама Виктория Суровцева поднимала вопрос, что ребенка нужно отправить в "Охматдет," потому что лечение не дает результата, а ребенку становилось все хуже, то заведующая отделением отказывала. А потом, по словам мамы, и вовсе заявила, что за направление тоже нужно заплатить.

Но главное, что лечение не давало результатов. Бойко назначала какие-то таблетки, которые улучшения Варе не приносили.

А потом и вовсе случился вопиющий случай. Без разрешения мамы или отчима ребенка повезли для какой-то процедуры в другую больницу. И по дороге машина скорой помощи попала в ДТП, водитель был серьезно травмирован.

Директор больницы Александр Плиткин тогда в прессе прокомментировал аварию со скорой так: "С ребенком все в порядке, он получает необходимую помощь в медицинском учреждении". Девочку перегрузили в другую машину и увезли в областную детскую больницу.

А вот маме и отчиму Вари про аварию медики ничего не сказали. Правда всплыла только в "Охматдете" в Киеве, куда ребенка все-таки перевели. Поскольку в реанимации Николаевской больницы у девочки повысилась температура, а медики ничего лучше не придумали, как обложить ее льдом, после чего у Вари развилась пневмония.

Когда в Киеве Варю начали переодевать, то медсестры ужаснулись – на теле у ребенка были синяки и ссадины, а потом обнаружили еще и трещину в позвоночнике. Вероятно, это были следы от аварии, которую пытались скрыть. Но в Николаеве врачи уверяли, что это Варя якобы сама себя побила.

Чиновница от здравоохранения прислала отписку

Родители девочки подали заявление в полицию. Там данные внесли в ЕРДР, а также открыли производство по ч.1 ст. 140 УК Украины – неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, которые привели к тяжким последствиям для больного.

"Ребенок получил травмы в ДТП, от родителей это скрывали. Также девочке поставили неправильный диагноз. У ребенка поднялась высокая температура и развилась пневмония. Неужели у врачей не было других средств сбить температуру? Да и само отношение к ребенку в областной больнице вызывает много вопросов. Родители вынуждены были многое покупать за свой счет, перечислять деньги на личные банковские карточки медиков, хотя больница хорошо финансируется. Отчим Вари сейчас является военнослужащим", – перечисляет адвокат семьи Юрий Семенов.

Дмитрий Суровикин, который является отчимом девочки, но относится к ней как к родной дочери, пытается добиться правды. Он обратился в управление здравоохранения Николаевской областной администрации. Но получил оттуда отписку.

И.о. начальника управления Ирина Ткаченко сослалась на тайну о состоянии здоровья и заявила, что Дмитрий Суровикин не предоставил доказательств родственных связей. Хотя по словам мамы, они давно являются мужем и женой.

Ткаченко также заявила, что Дмитрий не предоставил доказательств "вымогательства медицинскими работниками денег, отсутствия на месте в рабочее время сотрудников, использования обсценной лексики во время общения с детьми, запрета детям пользоваться лифтом". Поэтому областная военная администрация не видит смысла в переписке с Дмитрием.

Хотя, как отмечает сам Дмитрий, информации о состоянии здоровья ребенка он не просил, а хотел, чтобы чиновники отреагировали на факт ДТП, которое врачи скрыли, но и в областной администрации это тоже игнорируют. Он также потребовал, чтобы предоставили чеки на комплектующие для плазмафереза, которые родные Вари оплачивали через медпредставителей областной больницы.

Кстати, Татьяна Бойко теперь заявляет, что родные девочки должны ей 14 тысяч гривен, которые она якобы из своего кармана потратила на закупку комплектующих.

К сожалению, получить комментарий директора Николаевской детской областной больницы Александра Плиткина нам снова не удалось. В приемной вновь сообщили, что он вышел и когда будет – неизвестно.