В Николаеве в детской областной больнице издевались над дочкой военного и вымогали деньги: мама рассказала подробности

В Николаеве родители 11-летней девочки обвиняют врачей детской областной больницы в том, что они неправильно лечили ребенка, а также вымогали деньги за лекарства и даже за направление на обследования в Охматдет. Кроме того, мама рассказала, что в реанимационном отделении, куда родителей не пускали, один из медиков издевался над ребенком.

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Стала закатывать глаза и терять сознание

О том, что происходило в Николаевской детской областной больнице с 11-летней Варей, рассказал на своей страничке в Facebook ее отец, военнослужащий Дмитрий Суровцев. Мужчина уже два года защищает Украину на фронте.

Нам удалось связаться с мамой Варвары Викторией Суровцевой. Женщина рассказала, что 11-летня дочь еще в июне этого года неудачно упала с велосипеда.

"Она каталась с друзьями на велосипеде в парке, там есть такая горка, и они с нее съезжали. Она, видимо, неудачно скатилась, упала и ударилась головой об асфальт. Когда вернулась домой, то рассказала мне. Я осмотрела ее голову, но там даже шишки не было. Спросила, как она себя чувствует, болит ли голова? Дочь ответила, что нет. И примерно полторы недели никаких признаков травмы у нее не было, ее не тошнило, голова не кружилась, болей не было", – вспоминает Виктория.

А уже потом мама заметила, что дочь закатывает глаза. А через пару дней Варвара стала терять сознание на несколько секунд. Тогда мама повезла ее в областную детскую больницу.

За направление в Охматдет требовали деньги?

В областной больнице ребенка положили на обследование. Лечащим врачом была заведующая неврологическим отделением Татьяна Бойко. По словам мамы девочки, пять дней Варвара лежала там, врач иногда подходила к ней, но особого лечения не было.

"Я работала, приезжаю в больницу, а она просто лежит. Я стала сама искать, где можно сделать МРТ, потому что врач ничем не могла помочь. Потом одна из сотрудниц больницы подсказала, что освободилось место, и мы так попали на обследование. Первое МРТ показало опухоль. Сказали, что нужно сделать второе МРТ с контрастным веществом. Они уже поспособствовали, и дочери провели еще одно МРТ. Там пришли к заключению, что это киста. Такое впечатление, что это было МРТ двух разных людей", – рассказывает Виктория.

В итоге родителям пришлось выложить 1800 и 3600 грн за два обследования. Результаты были странными, и они решили, что нужно ехать в Охматдет в Киев.

"Направление Татьяна Бойко нам не давала, я ругалась с ней. Тогда она мне сказала: "Вы думаете, что просто так можно попасть в Охматдет? Он тоже стоит денег". Я позвонила мужу, потому что после инсульта мне нервничать нельзя. Он приехал, пошел к ней требовать, оказалось, что направление уже выписали", – вспоминает Виктория.

В областной больнице Варю собирались выписать домой, чтобы ей оформляли инвалидность. Однако родители настаивали на том, что девочку нужно лечить.

В Охматдете ребенок прошел обследование, подтвердился диагноз – миастения, которая могла быть вызвана травмой. Однако обратная дорога в Николаев оказалась слишком тяжелой для Вари – душный вагон переполненного поезда, верхняя полка. После возвращения состояние ухудшилось и маме снова пришлось обращаться в областную больницу Николаева.

Родителям приходилось платить за все

Варю забрали в реанимацию, но родителей туда категорически не пускали, хотя в Украине приняли закон, который позволит родственникам находиться в реанимации с пациентом. На следующий день девочку перевели в неврологическое отделение, Татьяна Бойко назначила ей лечение таблетками. Цены на них высокие, все родителям приходилось покупать самим.

Также сказали капать препарат "Биоген", один флакон которого стоит 13 тысяч гривен. А нужно было шесть флаконов.

Но Татьяна Бойко вдруг предложила, что сможет достать препарат через волонтеров. Только для этого ей нужно было сфотографироваться с больным ребенком для фотоотчета.

"Мы разрешили. А когда приехали из Охматдета, то поинтересовались, где же препарат? На что Бойко сказала: "Вы меня извините, ничего не получится, придется вам его купить". Так для чего же нужен был фотоотчет? Пришлось препарат покупать самим. А когда я рассказала об этом волонтерам, которые мне привезли хотя бы один флакон лекарства, то они поставили под сомнение слова доктора. Они отметили, что никто не делает фотоотчет до того, как получит лекарство", – продолжает мама девочки.

Также Виктория считает, что врач неправильно лечила девочку.

"Она назначала ей таблетки в огромных дозах, которые убойные даже для взрослого человека. Она постоянно их добавляла, наверное, экспериментировала. А еще назначали плазмаферез один раз в неделю-две. Постоянно нужно было приводить людей сдавать кровь, покупать комплектующие. Один комплект стоил 7,5 тысячи гривен. В больнице ничего не было. Как только мы сказали, что давайте что-то делать, давайте покупать, сразу же отозвались: "Давайте". Приходит анестезиолог, говорит, что надо покупать через их посредников. Я не могла этим заниматься физически, он вызвался помочь. И предложил перевести деньги ему на карточку, а он на себя все оформит. Делать нечего, перевожу деньги. Вроде как пришли плазмаферезы. Оказалось, что делать их надо через сутки, а они делали по одной в неделю или по две. В результате лечение никакого результата не дало, ребенку становилось хуже", – говорит Виктория.

В реанимации сотрудник кидал в тело девочки шприцы

Девочка вновь попала в реанимацию. А на следующий день Бойко вдруг срочно отправила маму с ребенком в Охматдет. Хотя до этого, когда мама настаивала на перевозке ребенка в Киев, им отказывали. Бойко уверяла, что в Охматдете делать нечего, там ничем не помогут.

И на следующий день выяснилась причина такой спешки. Когда утром медсестры в Охматдете стали раздевать Варю, чтобы помыть, на теле в области поясницы и ниже обнаружили ссадины и синяки, на локтях синяки были даже черного цвета. Как выяснилось, в Николаевской областной больнице ребенка на обычном автомобиле скорой помощи перевозили в БСП для плазмафереза, и по дороге машина попала в ДТП. Случилось это 10 сентября.

Варя была в состоянии медикаментозного сна и не помнила этого, а главный врач Александр Плиткин, комментируя аварию, утверждает, что ребенок не пострадал. Потом в больнице говорили, что синяки от того, что девочка в реанимации якобы сама себя побила. И только в Киеве выяснилось, что она все-таки пострадала, даже обнаружили трещину в позвоночнике.

После аварии у Вари поднялась высокая температура, а также развилась пневмония.

"Дочь потихоньку выходила из искусственной комы. И слышала, как один из сотрудников николаевской реанимации по имени Герман кидал в ногу девочке шприц с лекарством, словно дротик. И приговаривал: "Поиграем в дартс, она все равно не жилец и ничего не скажет, ей все равно никто не поверит". А Варя все это слышала, но разговаривать из-за трубки в горле не могла. Она нашла выход из положения, все это писала мне на телефон, таким образом я узнала. До этого он ей рот закрывал и угрожал выкинуть в коридор. Разговаривал матом", – рассказывает Виктория.

Теперь у девочки развились панические атаки, она очень остро реагирует на врачей, ее начинает трясти и поднимается высокая температура.

Уже в Охматдете врачи сказали, что если бы еще сутки, то девочку уже нельзя было бы спасти. У ребенка был передоз таблеток, лечение было неправильным. Да еще и ДТП, которое пытались скрыть от матери.

В Охматдете Варе уже провели одну операцию, вывели трубку, чтобы жидкость отходила из легких, теперь она готовится ко второй. Девочка уже может сама кушать и даже потихоньку ходит.

Родители собираются обращаться в полицию, чтобы добиться правды и защитить своего ребенка. Отец девочки Дмитрий Суровцев, который уже два года находится на фронте на Донбассе, готов идти до конца, чтобы добиться правды.

Получить комментарий от главного врача Николаевской областной детской больницы Александра Плиткина не удалось. Мы трижды звонили ему в приемную, и каждый раз он куда-то выходил по делам, так же как и его заместитель.