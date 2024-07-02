В Николаеве суд постановил освободить незаконно мобилизованного на блок-посту мужчину: обстоятельства дела

В Николаеве мужчину задержали на блокпосту и сутки держали в сборном пункте областного ТЦК и СП. Освобождения он добился через суд – судья постановил, что его удерживали в сборном пункте призывников незаконно.

Видео дня

Решение было принято судьей Корабельного районного суда Николаева. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как отмечается, 13 мая 2024 года мужчину задержали в районе блокпоста при въезде в Николаев и доставили в областной сборный пункт. Он ехал из Кривого Рога в Одессу вместе с друзьями.

Жена задержанного сразу обратилась к адвокатам. Выяснилось, что мужчину вынудили пройти ВЛК, согласия на что он не предоставлял. Повестку ему тоже не вручали. В то же время, несмотря на его сообщения о проблемах со зрением и наличии такого заболевания, как пупочная грыжа, он был признан годным к военной службе.

По словам жены задержанного, его возили в бусике в разные места, отобрали мобильный телефон, не давали еду и воду из-за отказа подписывать документы для прохождения военной службы.

Адвокат обратился к следственному судье с жалобой по поводу незаконно задержанного лица. Судья вынес решение в пользу задержанного и обязал военкома немедленно освободить мужчину из распределительного центра.

"Следственный судья обязан освободить лишенное свободы лицо, если орган государственной власти или должностное лицо, под стражей которых содержится это лицо, не предоставит вступившее в законную силу судебное решение или не докажет наличие других правовых оснований для лишения лица свободы", – говорится в определении.

Решение суд принял 14 мая – на следующий день после задержания мужчины на блокпосту. Вердикт вступил в силу немедленно.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области осудили мужчину, отказавшегося от мобилизации после получения боевой повестки. Он признал свою вину и заявил, что просто не готов служить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!