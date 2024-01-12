В Николаеве разоблачили хакера, нанесшего ведущей мировой компании ущерб на $2 млн. Фото

В Николаеве украинские правоохранители совместно с коллегами из Европола разоблачили мужчину, инфицировавшего сервера одной из крупнейших мировых компаний в сфере электронной коммерции. Преступной деятельностью он занимался с 2021 года.

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За это время хакер вывел на электронные кошельки почти $2 млн в криптовалюте (свыше 75 млн грн). Об этом в пятницу, 12 января, сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Полицейские сообщили, что сначала подозреваемый "сломал" 1500 аккаунтов дочерней компании. Для этого он использовал программное обеспечение автоматического подбора паролей – так называемый брутфорс, созданный собственноручно.

Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Далее он создал компьютерный вирус-майнер для добычи криптовалюты, которым тайно инфицировал серверное оборудование компании.

Для обеспечения работы вируса хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров.

Правоохранители провели обыски в помещениях фигуранта на территории Николаева. Там изъяли компьютеры, банковские и сим-карты, электронные носители информации и другие доказательства противоправной деятельности.

В Нидерландах Европолом была создана специальная рабочая группа и VCP (Виртуальный командный пункт) для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий в Украине. Европолом оказана помощь в блокировании электронных кошельков фигуранта с имеющимися на них активами.

Как добавили в Национальной полиции Украины, в настоящее время правоохранители устанавливают подельников фигуранта и его возможную причастность к хакерским группировкам пророссийского характера.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, хакеры из группы Head Mare сломали сервисную систему, обслуживавшую российскую железную дорогу (РЖД) и "Роснефть". Среди прочего были найдены пароли и официальные документы.

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