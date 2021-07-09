В Николаеве произошла массовая драка со стрельбой

В Николаеве ночью в четверг, 8 июня, произошла массовая драка со стрельбой. Происшествие случилось на проспекте Мира.

В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов слышны выстрелы. Об этом сообщили в персс-службе полиции Николаевской области.

В отделение с места происшествия правоохранители доставили шесть человек возрастом от 20 до 34 лет. Все они жители областного центра и области. В одном из автомобилей, где находились злоумышленники, полицейские изъяли три единицы оружия.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Следователи отделения полиции второго Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

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