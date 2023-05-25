В Николаеве отпускают под залог владелицу батута, на котором погибла 4-летняя девочка: подробности дела

Апелляционный суд Николаевской области дал возможность выйти из СИЗО под залог владелице батута, на котором погибла 4-летняя девочка. Предпринимательнице смягчили безальтернативную меру пресечения, позволив выйти на свободу за 134 тыс. гривен.

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Подозреваемая пообещала сотрудничать со следствием. Об этом сообщает издание Новости-N (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что после трагических событий Заводской районный суд Николаева избрал владелице батута меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода на свободу под залог. По словам адвоката подозреваемой Игоря Иванцова, риски, из-за которых его подзащитную Наталью Запорощенко отправили в СИЗО без права внесения залога, ничем не подтверждены, а решение якобы основывалось только на тяжести предстоящего наказания.

Апелляционную жалобу на решение Заводского суда рассмотрела коллегия судей в составе Натальи Чебановой-Губаревой и Оксаны Куценко под председательством Елены Фарионовой. В ходе судебного заседания адвокат заявил, что его подзащитная не пыталась скрыться от правоохранителей, и сама прибыла на место происшествия.

Сама же владелица батута поддержала апелляционную жалобу и пообещала сотрудничать со следствием. В то же время прокуратура просила апелляционный суд оставить решение Заводского суда в силе.

В итоге, апелляционная жалоба была удовлетворена частично. Судьи разрешили предпринимательнице выйти из СИЗО под залог в размере 134 тыс. гривен.

Стоит отметить, что культурно-игровой комплекс "Детский городок "Сказка" является коммунальным предприятием Николаевского городского совета. В марте этого года стало известно, что после долгого перерыва с начала полномасштабной войны деятельность "Сказки" планируют возобновить.

Тогда начальник Управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров рассказал "Преступности.НЕТ", что работа идет над тем, чтобы в рамках законодательства дать возможность предпринимателям работать на территории детского городка.

Спустя две недели Любаров заявил, что детский городок "Сказка" юридически не имеет никакого отношения к размещению аттракционов на своей территории. Чиновник добавил, что теперь за них будет отвечать горсовет, который выдал сервитуты.

"Теперь "Сказка" не имеет никакого отношения к аттракционам. Раньше это был договор предпринимателя с детским городком, где он брал на себя обязанности, охрану, зеленые насаждения. Сейчас эти юридические моменты решены без участия "Сказки". У предпринимателя напрямую сервитуты, это имеет отношение к городскому совету, к исполкому, к земельным вопросам", – отметил Юрий Любаров.

Напомним, в Николаеве 13 мая в городском парке "Сказка" произошла трагедия. Там погибла 4-летняя девочка, которая развлекалась на батутах. Ребенок попал в петлю, по которой дети залезают наверх надувного аттракциона. Когда приехала скорая, девочка уже была мертва.

Ранее сообщалось, что парк развлечений "Сказка" в Николаеве в последние пару лет находится в центре скандала. Это детский городской парк с аттракционами, который давно приглянулся местному бизнесмену Александру Скрипину. Он владеет несколькими компаниями, которые работают в сфере развлечений в Николаеве и других городах Украины. В Николаеве он известен тем, что несколько лет подряд его компания выигрывает тендеры на устройство центральной новогодней елки в городе.

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