В Николаеве 20-летний парень случайно подстрелил свою девушку

В Николаеве с огнестрельным ранением госпитализировали 18-летнюю девушку. В нее случайно выстрелил сожитель, который сам рассказал о происшествии правоохранителям.

Инцидент произошел вечером среды, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Девушка получила телесные повреждения плеча, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Как рассказали правоохранители, парень сам вызвал скорую и сообщил об инциденте полиции. На месте оперативники установили, что он неосторожно обращался с оружием и случайно выстрелил.

По предварительной информации, пистолет был травматичным. Разрешение на его хранение не предусмотрено законодательными актами Украины. Оружие у 20-летнего парня было изъято.

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В отделе коммуникации полиции добавили, что уголовное производство возбуждено по статье 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Все детали случившегося будет устанавливать расследование.

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