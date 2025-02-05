В Нигерии сгорело здание исламской школы, погибли не менее 17 детей: все обстоятельства трагедии. Фото

На севере Нигерии в результате пожара в исламской школе погибли по меньшей мере 17 детей. Также есть пострадавшие дети, которых доставили в больницу.

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Об этом сообщило BBC. Отмечается, что пострадавших госпитализировали в медучреждения города Каура-Намода в штате Замфара.

По предварительным данным, огонь вспыхнул ночью в соседнем доме во вторник поздно вечером и опрокинулся на школу, когда дети спали. Пожар, который бушевал около трех часов, также привел к ранениям еще 16 человек.

На место происшествия были направлены спасатели, но к тому времени, когда они добрались до школы, пожар уже привел к значительным жертвам.

По информации местных жителей, расположение школы усложняло работу тех, кто пытался остановить огонь.

"Даже если бы пожарные прибыли вовремя, добраться до дома было бы тяжело из-за узкой дороги, ведущей к зданию", – рассказал один из очевидцев трагедии.

Как заявил местный чиновник Маннир Хайдара, другие исламские школы будут проверены на предмет пожарного риска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в школе произошел взрыв и возник пожар. Инцидент произошел в Белой Церкви – в помещении раздевалки спортзала, предварительно, взорвался павербанк. В результате вспыхнул огонь, из учебного заведения эвакуировали детей.

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