"В него будто вселился маньяк!" На Прикарпатье парень решил отправить на тот свет мать и отца

В Старом Косове Ивано-Франковской области 25-летний Ярослав Луканюк нанес множество ножевых ранений матери и едва не сжег отца. Парень забросал "коктейлями Молотова" дом и с упорством маньяка преследовал своих близких – выжить им удалось чудом.

Подробнее о преступлении читайте в материале OBOZREVATEL.

Семья Луканюк жила в Старом Косове в большом уютном доме, который строила много лет. По словам соседей, это были хорошие порядочные люди. Однако утверждение, что "чужая семья – потемки", подтвердилось и в этом случае. Соседи считали 25-летнего Ярослава ответственным и работящим, но никто не был в курсе затяжного конфликта между ним и родителями – а это в итоге едва не привело к непоправимому.

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"У Ярослава созрело страшное решение избавиться от самых родных людей. Его 46-летний отец, тоже Ярослав, и мама Орыся (женщине 45 лет) находились в доме, уже отдыхали. Когда мать вышла к сыну в коридор, парень сразу же набросился на нее с ножом. Она получила множественные ранения, но смогла убежать в спальню к мужу", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в местной полиции.

Тогда парень побежал с заранее подготовленными "коктейлями Молотова" к родительской комнате. Поджег одну бутылку и бросил внутрь, а пока отец пытался потушить огонь – непосредственного в него бросил еще одну...

"Тем временем огонь перекинулся на другие помещения, а пострадавшие сумели выбраться на улицу через окно. Озверевший сын преследовал их уже на улице. Мать и отца Ярослава спасли соседи – если бы не они, все могло закончиться намного хуже. Мужчины схватили Ярослава и удерживали его до приезда правоохранителей", – рассказал источник.

По его словам, в полицию позвонила младшая сестра Ярослава Луканюка: девушка сообщила на 102, что ее брат ведет себя неадекватно и уже напал на родителей. В тот момент, как оказалось, в доме находились также сестра ее матери и бабушка.

На скорой помощи пострадавших с ножевыми ранениями и ожогами увезли в Косовскую районную больницу, а их сына задержали полицейские. Дом, в котором долгие годы жила семья, сгорел – от имущества ничего не осталось.

Соседи не могут отойти от пережитого ужаса: "Никто не мог представить, что такое произойдет. Парень хороший, спокойный, скромный, но в тот день в него будто вселился маньяк!".

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что Ярослав в момент совершений преступления находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

"В его крови обнаружили 0,74 промилле. То есть парень выпил до 100 мл водки, не больше. Не та доза, чтобы совершить такие безумные действий", – говорят правоохранители. Да и соседи утверждают, что 25-летнего Ярослава никогда не видели пьяным: мол, он не был любителем таким образом "расслабляться".

По словам правоохранителей, менее двух месяцев назад семья Луканюк уже обращалась в полицию из-за конфликта с сыном, однако тогда все разрешилось мирным путем. А вот что именно стало причиной такой ситуации – семья не раскрывает.

Как бы то ни было, теперь 25-летнему парню придется отвечать за содеянное – умышленное уничтожение чужого имущества и покушение на убийство нескольких человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас Ярослав Луканюк находится в следственном изоляторе: такую меру пресечения – содержание под стражей на два месяца – ему избрал Косовский районный суд Ивано-Франковской области.