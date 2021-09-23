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В небо поднялся столб черного дыма: в Черновцах горит мебельная фабрика. Видео
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В Черновцах 23 сентября загорелась мебельная фабрика. Спасателям удалось локализовать пожар, продолжаются работы по его ликвидации.
Об этом "Суспільному" рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Черновицкой области Сергей Бабчук. В то же время в соцсетях обнародовали видео с места происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Предприятие расположено на улице Хотинской.
По состоянию на 20:00 возгорание было локализовано. Сейчас спасатели продолжают ликвидацию пожара.
По предварительным данным, пострадавших нет. Также не пришлось проводить эвакуацию персонала.
( Видео Telegram "Ху***е Черновцы")
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