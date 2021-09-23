В небо поднялся столб черного дыма: в Черновцах горит мебельная фабрика. Видео

В Черновцах 23 сентября загорелась мебельная фабрика. Спасателям удалось локализовать пожар, продолжаются работы по его ликвидации.

Об этом "Суспільному" рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Черновицкой области Сергей Бабчук. В то же время в соцсетях обнародовали видео с места происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Предприятие расположено на улице Хотинской.

Видео дня

По состоянию на 20:00 возгорание было локализовано. Сейчас спасатели продолжают ликвидацию пожара.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также не пришлось проводить эвакуацию персонала.

( Видео Telegram "Ху***е Черновцы")

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