В небе над Украиной заметили неопознанный самолет: ВСУ подняли истребитель

В субботу утром, 7 августа, в воздушном пространстве в Ивано-Франковской области был зафиксирован неопознанный самолет. Его перехватил истребитель МиГ-29 в районе города Косов.

После этого воздушное судно приземлилось в аэропорту имени И. Табанюка в Коломые. Сейчас проводится проверка, сообщил OBOZREVATEL информированный источник.

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Отметим, что самолет заметили заметили военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 6:50. Предварительно известно, что МиГ перехватил летательный аппарат Ан-2.

Вероятно, на борту самолета могли находиться контрабандисты, которые летали в Румынию и вернулись обратно. По предварительным данным, судно было пустым.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Сирией истребители ВВС США перехватили пассажирский самолет, летевший из Ирана. Штаты обвинили в том, что из-за этого пострадали люди.