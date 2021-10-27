В НАБУ заявили о более десятке заявлений о получении депутатами денег "в конвертах"

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Об этом сообщил в комментарии журналистам директор бюро Артем Сытник 27 октября, передает Укринформ.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – больше десятка", – сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.