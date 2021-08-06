В НАБУ рассекретили материалы по делу экс-судьи Чауса. Видео

В НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. В пятницу, 6 августа, материалы дела рассекретили для ознакомления стороной защиты подозреваемого.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины. Отмечается, что фигурант требовал взятку и получил 150 тыс. долларов США (когда случилось преступление, по курсу НБУ это было более 3,7 млн гривен).

Действия бывшего судьи правоохранители определили как нарушение ч. 4 ст.368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством.

Видео дня

6 августа 2021 года адвокатам Чауса открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Следователи рассказали, что судья был вызван на допрос (5 и 6 августа), однако приходить в НАБУ он отказался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что 9 августа 2016 года тогдашний судья попался "на горячем". На его огороде нашли 150 тыс. долларов, которые были спрятаны в банках под землей.

Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако мужчина сбежал за границу, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом.

С 16 августа 2016 года его объявили в национальный, а потом – и в международный розыск.

Нашелся экс-судья только в феврале 2017 года в Молдове. Детективы Национального бюро просили экстрадировать подозреваемого в Украину, но этого так и не произошло.

В апреле 2021-го появилась информация о якобы похищении Чауса. Местонахождение служителя Фемиды было неизвестно до июля текущего года, когда чиновника обнаружили жители одного из сел Винницкой области.

Детальнее о том, кто такой Николай Чаус и почему на него все охотятся, – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, 5 августа журналист сообщил, что Высший антикоррупционный суд принял решение относительно меры пресечения для коррупционера Чауса и поместил его под круглосуточный домашний арест. Однако суд не определил, кто будет охранять подозреваемого – Национальное антикоррупционное бюро или Служба безопасности Украины.