Нардепу Шахову объявили о подозрении: 'забыл' задекларировать элитную недвижимость почти на 60 млн грн

В Украине действующего народного депутата заподозрили в недекларировании элитной недвижимости в Киеве и Киевской области и другого имущества. Его общая стоимость составляет более 60 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. Как отмечается, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – "Декларирование недостоверной информации".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь идет о депутате Верховной Рады Украины VIII и IX созывов от группы "Довіра" Сергея Шахова.

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Как установили правоохранительные органы, политик не внес в декларацию за 2020 год информацию об имуществе и доходах женщины, с которой он "делит быт и воспитывает троих детей". Также в декларации не были указаны данные о недвижимости, которой по информации следствия, он сам пользуется.

Как сообщили в НАБУ, политик не внес в декларацию:

дом и земельный участок в Обуховском районе Киевской области;

13 квартир в центре Киева;

восемь паркомест;

два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров;

27 земельных участков в Киевской области (общая площадь около 115 га);

дачу;

нежилую недвижимость;

два автомобиля;

доли в ряде субъектов ведения хозяйства;

доходы от продажи недвижимости.

В целом в электронную декларацию Шахов не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн.

Как добавили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, это первое подозрение нардепу по ст. 366−2 УК после возобновления уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В октябре 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной ст. 366-1 УК Украины ("Декларирование недостоверной информации").

Как отметил журналист Олег Новиков на своем канале в Telegram, Шахов не указал в декларации свою сожительницу Инну Журбу. На нее зарегистрирован двухэтажный дом в "Солнечной долине" в селе Романков Обуховского района. Его площадь составляет более 600 квадратных метров.

Кроме того, она якобы владеет коттеджем в этом же городке площадью 1330 кв. м. На нее также записаны 27 земельных участков в Киевской области, 13 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске, а также 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице "Центр да Винчи".

В комментарии OBOZREVATEL, Шахов заявил, что считает это дело исключительно политическим. По его убеждению, таким образом ему мстят за критику власти и борьбу с коррупцией.

"Все обвинения, которые против меня выдвигаются, придуманы властью. Это месть за мою политику и критику, которую я выражаю в сторону властной команды. Месть за борьбу с тарифами и коррупцией. К сожалению, власть не способна к открытой политической дискуссии. Поэтому пошла другим путем – безосновательных обвинений", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор авиакомпании "Авиалинии Антонова" (входит в состав госпредприятия "Антонов") Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Россией Крыму. В 2020-м его право собственности на отель было зарегистрировано по законодательству РФ.