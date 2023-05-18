В НАБУ до сих пор расследуют, как в Укрэксимбанке тратят миллионы гривен на сомнительные адвокатские услуги

15 мая 2023 года юридический мир был шокирован тем, что НАБУ и САП разоблачили схему подкупа руководства Верховного Суда Украины. Руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос заявили, что "неправомерная выгода в размере около 2,7 млн долларов США для Председателя Верховного Суда и адвоката может быть частью более широкой схемы коррупционного давления на суды".

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В сообщении на сайте НАБУ было еще одно уточнение следующего характера:

"В ходе расследования выяснилось, что адвокатское объединение использовалось для маскировки преступной деятельности. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение". Как сообщают, взятка предлагалась в интересах одной известной банковской группы.

Интересно, что в поле зрения НАБУ находится еще одно дело, в котором тоже фигурируют банковские рабочие, адвокаты и судьи. Несколько месяцев назад СМИ писали о том, что государственный Укрэксимбанк платит десятки миллионов гривен малоизвестному адвокатскому объединению "А.Д.ХОК" за судебную тяжбу по так называемому делу "Блиц-Информу" (дело №910/2592/19).

Но в отличие от громкого дела с Верховным Судом, какая-либо сознательная реакция на ситуацию с Укрэксимбанком или со стороны правоохранительных органов, или Нацбанка, или самого банка – отсутствует.

Более того, несмотря на огласку в медиа, на сайте банка в разделе "Юридические компании, аккредитованные АО "Укрэксимбанк" для предоставления юридических услуг для работы с проблемной задолженностью" это АО до сих пор находится в перечне аккредитованных компаний. Кроме него там также указаны АО "Адвокатская фирма "Прагнум", Адвокатское объединение "ЭКС ЮРЕ КОНСАЛТИНГ", ООО "ПЛАТФОРМА ПРАВА", ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА" и ООО "ЛЕКС АМИКУС".

Что касается НАБУ, то есть только информация о том, что эта ситуация попала в поле зрения правоохранителей. В частности, на сайте "Цензора" есть новость, в которой говорится о том, что "детективы НАБУ исследовали обнародованную в открытых источниках информацию, которая касается взаимодействия (сотрудничества) государственного банка АО "Укрэксимбанк" с адвокатским объединением "А.Д.ХОК ". (…) Детективы Национального антикоррупционного бюро в пределах компетенции осуществляют меры по проверке изложенной информации, по результатам которой установленным обстоятельствам будет дана оценка в соответствии с требованиями Уголовного процессуального законодательства Украины", – сообщили в НАБУ.

В НАБУ был направлен информационный запрос о результатах проведенных мероприятий, но по состоянию на выход статьи ответ еще не был получен. Очевидно, что у детективов всегда хватает работы, но, пожалуй, не стоит, делить дела на сенсационные и второстепенные и вовремя предпринимать действия по каждому делу.

В свою очередь в Нацбанке фактически проигнорировали информационный запрос, написав, что "информация о банках или клиентах банков, собираемая от банков при осуществлении банковского надзора, валютного надзора, надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов, а также надзора в сфере предотвращения и предотвращения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения составляет банковскую тайну (пункт 11 части второй ст. 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности")".

Никакого аудита деятельности и других мер государственного финансового контроля в АО "Укрэксимбанк" за период 2021-2023 годы не проводили и в Госаудитслужбе, хотя в СМИ писали, что теоретически такой аудит мог быть проведен. Однако в ведомстве сказали, что "пока никакие меры государственного финансового контроля в АО "Укрэксимбанк" не планируются".

Впрочем, стоит объяснить, что же стало причиной такого пристального внимания к деятельности госбанка в его сотрудничестве с адвокатами.

На сегодняшний день деятельность частных банков максимально урегулирована. В то же время, деятельность крупнейших государственных банков максимально скрыта для внешнего наблюдателя, что нередко создает благоприятные условия для различных схем, в том числе и для коррупционных. Одним из самых легких способов вывести деньги из государственного банка является закупка различных консультативных услуг. Особенно если для этого не проводится ни одного открытого конкурса на закупку услуг.

Но и здесь есть определенные нюансы и правила, установленные самим банком.

На официальном вебсайте государственного АО "Укрэксимбанк" установлены следующие требования финучреждения по взаимодействию (сотрудничеству) с юридическими компаниями.

Среди прочего – это:

наличие ЮК, ее руководителей, партнеров в топ-10 в рейтингах, премиях (учитывается информация за последние 3 (три) года из Legal 500, Chambers, Who's Who Legal, издательства "Юридическая практика" и "Юридической Газеты") в отраслях (практиках): банковское и финансовое право, коммерческое и корпоративное право, рынки капитала, уголовное право, антимонопольное право, трудовое и иммиграционное право, налоговое право.

наличие безупречной деловой репутации ЮК и ее сотрудников (подтверждается, в частности, отсутствием в течение трех последних лет информации о нарушении ими законодательства, а также о подготовке ими документов, не отвечающих требованиям законодательства, отсутствие информации о проведении в отношении них следственных действий по уголовным производствам, о совершение коррупционных правонарушений, о спорах с заказчиками услуг, работниками ЮК, другой отрицательной информации).

Несоответствие ЮК хотя бы одному условию, указанному в Требованиях, может служить основанием для отказа в взаимодействии (сотрудничестве) Банка с ЮК.

Впрочем, все эти требования проигнорированы в случае сотрудничества с вышеуказанным адвокатским объединением ADHOC, с которым АО "Укрэксимбанк" заключил соответствующий договор о сотрудничестве (сам договор доступен в сети интернет, и позволяет понять, о каких же суммах гонораров идет речь и за что именно они будут выплачиваться).

Во-первых, у адвокатского объединения до 2023 года не было никаких упоминаний ни в одном из рейтингов. И только после скандала в СМИ, в компании решили пойти в рейтинг "Лидеры рынка", который составляет "Юридическая газета" (обновленный рейтинг вышел в начале мая 2023 года). Компания не попала ни в лидеры, ни в список ведущих компаний в сферах судебной защиты и банковского права, но отмечается в разделе "рекомендованные компании". Но даже этого недостаточно для выполнения условий банка, ведь необходимо попадание в ТОП-10, а не просто упоминание в юридическом СМИ.

Во-вторых, не очень сложилось у компании и с репутацией. Так, управляющий партнер Денис Шкиптан фигурировал в расследовании портала "Наші Гроші".

"По данным расследования, Шкиптан принимал участие в торгах в системе "Прозорро. Продажи" в качестве покупателя. При этом аукцион по продаже права требования на кредит, где залогом были четыре Мерседесы, три Тойоты Камри и один Лексус, он разыграл с собственной фирмой "Правовест". В ходе аукциона Шкиптан и его фирма не сделали ни одного шага по повышению цены, и в конце концов право требования на восемь автомобилей было разыграно за 524 тыс. грн.", - пишет издание.

Кроме того, в других СМИ есть информация, что интересы Укрэксимбанка в судах часто представляет некий Дмитрий Хромеев (подтверждение есть в свободном доступе здесь ). Даже указывается доверенность б/н от 27.10.2021г. В то же время сам Д.Хромеев у себя на странице Фейсбук указывает, что является не только адвокатом в адвокатском объединении ADHOC, но и адвокатом Товарной биржи U-Base, учредителем которой является уже упомянутый Денис Шкиптан, и через которую Укрэксимбанк неоднократно участвовал в торгах. по другим делам.

Очевидно, наблюдается большая плотность общих интересов между адвокатами и Укрэксимбанком. В этом ракурсе даже не очень понятно, а за что получает заработную плату весь юридический департамент банка, если их работу полностью выполняют адвокаты, даже не имеющие собственного сайта, а только профиль в фейсбуке.

Согласно данным YouControl уставный капитал юркомпании составляет 2000 грн. Руководителем организации по состоянию на май 2023 указан Иванишин Александр, но до этого им был Денис Шкиптан, который и подписывал знаменитый договор.

Согласно финансовой отчетности за 2022 год доход адвокатов составил 30,1 млн грн.

И теперь немного подробнее о самом договоре от 11 июня 2021 №006-00\6\110621 (срок действия договора до 10.06 2022 с возможностью пролонгации, которая очевидно и была сделана, поскольку сотрудничество с компанией продолжается).

По условиям договора, юркомпания должна вернуть в собственность банка имущество обанкротившегося ЧАО "Блиц-Информ".

Как известно, 19 июня 2019 года Хозяйственный суд Киева официально признал "Блиц-Информ" банкротом и приступил к ликвидационной процедуре. ООО "Палп Милл Принт" было одним из основных арендаторов помещений и производственных мощностей "Блиц-Информ". Поэтому после признания "Блиц-Информа" банкротом стала одним из трех участников аукциона по продаже ее активов. В результате торгов "Палп Милл Принт" получила в свое распоряжение все имущество банкрота с недвижимостью, оборудованием, автомобилями и дебиторской задолженностью. "Победная" сумма аукциона составила около 49,6 млн. гривен, которые компания сразу оплатила. Но общая сумма вложения в этот проект, конечно, намного больше. Миллионы вложены в ремонт и восстановление оборудования, которое могло быть изрезано на металлолом. Сумма уплаченных "Палп Милл Принт" налогов и сборов составляет 150 млн гривен.

Но оказалось, что вместе с имуществом обанкротившегося "Блиц-Информ", "Палп Милл Принт" приобрел билет на войну с государственным "Укрэксимбанком".

В конце 2019-го "Палп Милл Принт" не смог полностью вступить в право собственности на приобретенное с аукциона имущество банкрота из-за решения Печерского суда. Так, буквально перед проведением торгов, следователь судья Печерского суда выдал решение о наложении ареста на имущество "Блиц-Информа", находившееся в залоге государственного "Укрэксимбанка". Однако в реестре судебных решений определение об аресте было зарегистрировано уже после проведения аукциона (определение от 14.11.2019 года было обнародовано 20.11.2019).

И хотя 28 ноября 2019 года компании удалось добиться в суде отмены решения о наложении ареста в суде, и он был отменен, до сих пор "Палп Милл Принт" не смог зарегистрировать права на все приобретенное имущество в связи с продолжающимися судебными тяжбами.

И собственно судебная волокита по этому поводу длится уже четвертый год. "Укрэксимбанку" не нравится "маленькая" сумма, вырученная с аукциона, и поэтому отыскиваются все возможные способы, для того чтобы отменить результаты торгов в судебном порядке. Трижды все судебные инстанции признавали правомерность проведения аукционов и трижды – все начиналось с начала.

И уже в 2023 году банк добился своего. 4 апреля 2023 Северный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу Укрэксимбанка.

Однако вопрос сейчас заключается не в раскрытии того, насколько законно (коррупционно?) или нет это решение, а почему ради него в Укрэксимбанке готовы были тратить суммы, сопоставимые с теми, которые могли получить по результатам торгов.

Согласно условиям договора, АО "Укрэксимбанк" должно уплатить Адвокатскому объединению ADHOC до 11 760 000 грн в случае удовлетворения или частичного удовлетворения кассационной жалобы финучреждения и отмены решений судов предыдущих инстанций о правомерности аукциона. До 3 920 000 грн должны были получить ADHOC в случае признания результатов аукциона недействительными судом первой инстанции (в случае частичного удовлетворения кассационной жалобы Верховным Судом).

"Вовлечение согласованного с Банком Ликвидатора в дело о банкротстве" Укрэксимбанк оценивал в 392 000 грн. За получение физического доступа к залоговому имуществу адвокаты могли заработать до 1,9 млн. грн., за оставление без изменений определения суда первой инстанции или обжалование - до 5,8 млн. грн., а за удовлетворение жалобы на действия ликвидатора с последующим отстранением – до 1,9. млн. грн.

Максимальная сумма, которую по договору могла заработать юркомпания – 42 336 000 грн. По факту, как уже отмечалось выше, было заработано чуть меньше, но удивляет, что в банке были готовы тратить миллионы гривен на юридические действия, которые имели промежуточный, несущественный, или вообще временный характер. А на определенные "работы" - как то отстранение ликвидатора - адвокаты в принципе не могли никоим образом влиять (или если могли, тогда это были внесудебные отношения).

Однако, похоже, руководство АО "Укрэксимбанк" отнюдь не интересовало имидж избранного юридического советника, его опыт, да и вообще легальность его деятельности, ведь уплата юристу за получение "нужных" судебных решений является доказательством неправомерного влияния на суды и правоохранительные органы. коррупционным преступлением.

В таких обстоятельствах не исключено, что должностные лица "Укрэксимбанка" и сотрудники "Ад.Хоку" банально реализовывали схему по выводу и присвоению госсредств в особо крупных размерах. Так это или нет – и должны разобраться в НАБУ. Но результат их деятельности пока неизвестен.

А в самом банке уже открыто говорят, что "надеются" на очередную судебную волокиту в этом деле:

"Отдельно следует отметить, что за несколько месяцев до рассмотрения дела в апелляции в интересах покупателя имущества и бенефициаров должника против Банка и привлеченных Банком с соблюдением всех процедур юридических советников была начата грязная PR-кампания в ряде сомнительных СМИ. Окончательное решение в этом судебном споре признание аукциона недействительным вероятно будет принято Верховным Судом, ведь тратя средства на грязный PR против государственного банка в условиях военного положения, очевидно, такие лица сделают все для дальнейшего обжалования законного и обоснованного судебного решения апелляционного суда".

Однако, может, за этим праведным гневом кроется очередной многомиллионный контракт с адвокатами?

Что ж, если это так, то тогда ждем очередных новостей на сайте НАБУ.