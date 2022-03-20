В МВД озвучили судьбу пленных российских оккупантов

Российских оккупантов, которые попали в плен защитников Украины, привлекут к восстановлению экономического потенциала нашей страны. Есть и второй вариант – их могут использовать как обменный фонд.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что Украина действует в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции.

"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда", – сообщил Енин.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что российские срочники, попавшие в плен наших защитников, отказываются возвращаться в РФ. А многих даже не пытаются забрать домой, хотя родственники и знают, где они находятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генштаб ВСУ продолжает следить за потерями российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 19 февраля на нашей земле погибли уже более 14 400 путинских террористов, также враги потеряли более 460 танков, почти 1500 бронетранспортеров, более 200 самолетов и вертолетов.

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