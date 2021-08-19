В Мукачево 19-летняя девушка выпрыгнула с 9-го этажа: причиной самоубийства может быть безответная любовь. Фото и видео 18+

В городе Мукачево Закарпатской области 19-летняя девушка спрыгнула с крыши 9-этажного дома и умерла на месте инцидента. Погибшая оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в Instagram – стих о несчастной любви.

Трагедия произошла в среду, 18 августа, в микрорайоне Росвигово. Копы получили сообщение от медиков о том, что под жилым домом обнаружено тело молодой девушки, около 14:30, передает pershij.com.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В полиции уточнили, что предсмертная записка была найдена на месте инцидента.

По данным СМИ, погибшая – жительница Мукачево Анастасия. Она работала мастером маникюра.

За несколько часов до самоубийства украинка спрашивала у бывшей одногруппницы, где в городе можно найти открытую крышу.

Знакомые охарактеризовали девушку как позитивную, всегда с хорошим настроением. Они не понимают, как Анастасия могла совершить суицид.

Накануне своей гибели девушка опубликовала фото в купальнике, сделанное во время отдыха, и подписала снимок романтичной цитатой: "Если ты любишь кого-то по-настоящему, то просто не замечать других".

Примечательно, что последняя сторис в Instagram-аккаунте Анастасии – это также слова о любви.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 августа в Запорожье женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна своей квартиры на 9-м этаже. Перед этим она напилась таблеток.