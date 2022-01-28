В момент кражи сидел в СИЗО: в Виннице суд признал мужчину виновным, несмотря на алиби

Винницкий городской суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы за совершение кражи в частном доме города Липовец Винницкой области. Примечательно, что по документам обвиняемый на момент преступления находился в Лукьяновском СИЗО в городе Киев – за 200 километров от места, где была совершена кража.

Главным доказательством в судебном разбирательстве стало то, что ДНК обвиняемого обнаружили на одном из вещдоков. Об этом сообщает сайт "Судебный репортер".

Жертвой преступления стала местная жительница, которая обнаружила пропажу сейфа с драгоценными камнями и металлами, а также денежными средствами. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, составил 3,87 млн гривен.

В судебном приговоре говорится, что обвиняемый приехал в дом потерпевшей на Mitsubishi Pagero Sport и вместе с неустановленными лицами путём отжима металлопластикового окна он проник внутрь жилого дома. В комнате злоумышленник с помощью лома выломал сейф, в котором находились драгоценные камни– сапфиры, топазы, ювелирные изделия из золота и наличные – 100 тысяч долларов, 950 тысяч гривен, 100 израильских шекелей, 2700 евро.

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В доме правоохранители нашли лом, на котором выявили ДНК обвиняемого. Однако главный вопрос вызвало том, что на момент кражи фигурант дела содержался в столичном СИЗО как арестованный за разбойное нападение.

Во время рассмотрения дела в суде адвокаты обвиняемого пытались доказать невозможность совершения преступления при таких обстоятельствах. В свою очередь начальник СИЗО в судебном заседании рассказал, что арестованный может отсутствовать только в случае выезда в больницу, на судебное заседание или следственные действия. Однако официально этот заключённый никуда не выезжал. В итоге суд все же принял решение за воровство в особо крупных размерах суд назначить мужчине 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожской области суд отправил за решетку двоих подростков, которых подозревают в издевательствах над своим сверстником. 14-летнего Егора заставляли глотать подожженные сигареты, обливали холодной водой, вымогали деньги и угрожали закопать.