В молочных цехах под угрозой выговора и увольнения: как в России выбирают нового президента Путина

В России зарегистрировали кандидатом в президенты Владимира Путина. Это уже будет пятый срок, который Путин собирается отсидеть в Кремле. Правда, каждый раз собирать подписи в его поддержку или организовывать россиян на избирательные участки становится все сложнее.

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Если на временно оккупированных территориях это делают с помощью российских военных, то в самой России приходится использовать админ ресурс и угрозы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Новые "технологии"

В РФ работников бюджетных организаций добровольно принудительно заставляют регистрироваться на дистанционное электронное голосование на российском портале Госууслуг. Такие данные появились в некоторых Telegram каналах.

Всех сотрудников с 29 января убедительно просят направить заявления в Госуслуги о том, что они хотят проголосовать электронно. В каждом подразделении назначен ответственный работник, которых должен все это проконтролировать.

"Это очень серьезный вопрос, на контроле у генерального директора", – такое сообщение появилось в рабочих чатах одного из предприятий.

А в "Россетях" региональных работников принуждают заполнить таблицу с адресом прописки, избирательным участком, номером телефона, который привязан к аккаунту Госууслуг, и указать как они собираются голосовать – электронно или на участке. Об этом рассказали работники предприятия Telegram каналу Astra.

В Воронежском государственном университете студентам тоже приказали регистрироваться на электронное голосование, а подтверждение в виде скрина принести в вуз. Также руководство университета настойчиво советует принять участие в голосование, чтобы явка составила 80%.

В Пскове педагогов школы за отказ регистрироваться для электронного голосования грозят уволить.

В Нижнем Тагиле пошли дальше. Там каждый библиотекарь должен подать данные на своих трех "друзей", которые также пойдут голосовать за Путина. Такое же задание дали учителям школ и воспитателям садиков Тагила.

"Могли и в морду дать"

С помощью административного ресурса шел сбор подписей за выдвижение кандидатуры Путина на пост президента.

В Белгородской области директор молочного завода, депутат от "Единой России" Олеся Астафьева приказала всем сотрудникам ставить подписи за Путина прямо на рабочем месте – в цехе. Фото отчет она выложила в соцсети. Правда, потом удалила, поскольку такой сбор подписей является нарушением.

Например, в Псковской области в 59 предприятий пришло "техническое задание" от управления внутренней политики Псковской области. В документе просили подобрать сборщиков подписей, а фактически агитаторов, за Путина.

Каждому сборщику необходимо собрать и принести по 20 подписей россиян. Сами бюджетники жаловались, что собирать подписи их заставляют принудительно под страхом увольнения или выговора.

В медицинских учреждениях, например, "сборщики" уговаривали отдать свои голоса врачей и медсестер. А также ловили за руку пациентов и просили подписаться за Путина.

Многие просто обходили своих родственников и знакомых, знакомых знакомых и просили подписаться. А некоторые выходили на улицы и приставали к прохожим с такой же просьбой.

"Наслушались от людей разного. Более послушными оказались пенсионеры, они всегда "за". А вот люди помоложе обещали и в морду дать, если не отстану. Другие просто отмахивались и убегали", – делится впечатлением один из "сборщиков".

Еще некоторые подписанты фотографировали свои подписи, оказывается, им нужно было принести на работу начальству фото доказательство. Иначе могли лишить премии или дать выговор.

Мариупольская беременная теперь стала российской пропагандистской

Но, конечно, был и те, кто с большим рвением бежал на участки ставить автограф.

Одной из первых, кто отправился ставить подпись за кандидатуру Путина, оказалась Марианна Вышемирская (Подгурская). Та самая беременная украинка из Мариупольского роддома №3, на который 9 марта 2022 года совершили авианалет россияне.

"Для меня такой выбор очевиден: не вижу причин что-то менять. Сейчас, вопреки санкциям и всем проблемам, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не получится отрицать того, что это связано с личностью одного конкретного человека, под общим руководством которого осуществляется принятие правильных, как мы видим по результатам, решений. Поэтому я, как и многие, поддерживаю Владимира Владимировича", – написала 31-летняя Марианна, которая чуть не погибла под российскими бомбежками.

Теперь она живет в Москве и работает на российскую пропаганду. В Instagram она публикует видео, где утверждает, что никакого авианалета не было, бомба взорвалась где-то далеко, а в роддоме №3 просто повылетали окна.

Также она ведет российскую пропаганду на своем канале в Telegram. Где публикует всю российскую ложь об Украине.

Свою маленькую дочь Марианна сначала оставила в оккупированном Донецке. Свой поступок объясняла тем, что ей надо много работать, а дочь еще маленькая (1 год) и в ясли не ходит.

Правда через несколько месяцев блоггерша-предательница уже начала использовать дочь для рекламы товаров на своей страничке. То ручки, то ножки ребенка демонстрирует и так рекламирует некоторые товары. Где же супруг Марианны, чем он сейчас занимается – неизвестно.

Некоторые украинцы обратили внимание на фото бывшей украинки, сделанные до 24 февраля 2022 года. Там Марианна хвастается своими путешествиями, фотографируется в Донецке, Макеевке, Мариуполе. Ездит на отдых в Крым, Краснодар, Адыгею. И ни одной записи о том, что якобы бомбят Донецк нет.

Зато сейчас Марианна постоянно сообщает, что их "убивали", "бомбили" все восемь лет. Украинцы ей напоминают, что российская бомба чуть не убила ее с дочкой, но Марианна на это ничего не отвечает.