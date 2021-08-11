В Мелитополе заблокировали создание псевдогосударственного образования. Фото

Сотрудники государственной Службы безопасности разоблачили намерение о создании непризнанной законами Украины общественной организации. Авторы этой идеи призывали своих соратников не признавать органы государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ после проведения обысков в штабе злоумышленников, расположенного в Мелитополе Запорожской области. Правоохранители изъяли штамповую печать неизвестного происхождения, документы и компьютерную технику с содержимым, подтверждающим противоправную деятельность.

"По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковый орган самоуправления для расшатывания социально-политической обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные "учредительные" собрания и избрали так называемого уполномоченного. Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины", – указано в отчете СБУ.

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Теперь подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы, что предусмотрено инкриминируемой им ст. 353 Уголовного кодекса Украины – самовольное присвоение властных полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 10 августа, СБУ разоблачила агентуру лжереспублик Л/ДНР, которые готовили серию терактов на территории Украины.