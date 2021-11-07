В Мелитополе в мусорном баке обнаружили младенца. Фото и видео

В Мелитополе Запорожской области двое бездомных утром в воскресенье, 7 ноября, нашли в мусорном баке младенца. Они искали среди отходов еду и одежду и наткнулись на ребенка.

Инцидент произошел на площадке для контейнеров возле дома №17 на улице Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в Telegram-канале "Риа-Мелитополь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Малыша завернули в розовое полотенце, опустили в пакет и оставили в мусорном баке. Скорее всего, неизвестный сделал это ночью, так как в последний раз отходы вывозили днем в субботу, 6 ноября.

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Кто и почему так поступил с младенцем, пока неизвестно. На место происшествия прибыли полицейские и судмедэксперты, они выясняют все детали произошедшего.

Врачи выяснили, что ребенок – это мальчик, он доношенный, у младенца обрезана пуповина.

Бездомные, которые нашли малыша, рассказали, что сначала не поняли, что в пакете ребенок – думали, это кукла. Увидев, что он дышит, при помощи прохожих они вызвали правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 14-летняя девочка нашла сверток с новорожденным малышом, выброшенный на территории заброшенной фабрики. Полиция ищет мать ребенка.