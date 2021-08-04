В Мелитополе мужчина сбил насмерть свою жену и сбежал с места. Фото

В Мелитополе Запорожской области мужчина насмерть сбил свою жену и сбежал с места ДТП. В городе объявили план "Перехват" и через несколько часов задержали злоумышленника.

Авария произошла во вторник, 3 августа, около трех часов ночи на улице Интеркультурная. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полицию позвонил свидетель трагедии. Он рассказал, что во дворе дома произошел конфликт между супругами. В результате пьяный мужчина за рулем ГАЗ-2705 наехал на женщину, которая стояла рядом. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель сбежал.

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Мужчину задержали около восьми утра в городе Орехове Запорожской области. Обследование в больнице подтвердило состояние алкогольного опьянения. По данному факту правоохранители начали уголовное производство. Злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Киева военный грузовик снес три авто из-за отказа тормозов. Авария случилась возле Европейской площади в центре столицы.