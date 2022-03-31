В Мариуполе ликвидировали оккупанта, который наворовал у украинцев обручальных колец и денег. Фото

Бойцы полка "Азов" продолжают держать оборону в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе. Они снова уничтожили много рашистов.

Среди ликвидированных путинских солдат нашли мародера, который воровал у мариупольцев украшения и деньги. Фото ликвидированного рашиста и его "трофеев" показали в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

В полку "Азов" рассказали, что накануне, 30 марта, ликвидировали в Мариуполе много российской пехоты. От оккупантов "азовцам" досталось немало трофейного оружия и техники, в частности, БСС "Винторез", радиостанция "Азарт" и многое другое.

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Защитники Мариуполя также обнаружили у одного из уничтоженных российских захватчиков украденные в разбитых мариупольских домах золотые украшения и деньги.

"У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и обручальные кольца разных размеров. Мы знаем, что во временно захваченных районах города эти преступники грабят квартиры гражданских, убивают и насилуют жителей города. Теперь этих подонков стало меньше", – отметили защитники Мариуполя.

"Все ценные вещи, которые бойцы "Азова" находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев вернутся им или вместе с найденными у россиян средствами отдадут в помощь беженцам из Мариуполя", – обещают защитники города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ провели локальные контратаки к северо-западу от Киева, оккупанты продолжают наступление на Мариуполь. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

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