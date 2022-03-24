В Мариуполе из-за бомбежки россиян погибли мать с ребенком и бабушка: что известно о трагедии

В Мариуполе один из снарядов, выпущенных российскими оккупантами, попал в подвал частного дома. От взрыва погибла 38-летняя Татьяна Плохих, ее мама и младшая дочь. Была тяжело контужена родная сестра Татьяны, родственники ищут ее, связи с оставшимися членами семьи сейчас нет.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В осажденном Мариуполе продолжают гибнуть мирные люди. Российские террористы постоянно бомбят и обстреливают город, не дают возможности людям покинуть его.

14 марта один из снарядов попал в частный дом, в подвал, в котором пряталась семья Татьяны и Ильи Плохих.

Как рассказала нам троюродная сестра погибшей, Ирина, семья Татьяны не смогла выбраться из Мариуполя. "Мы созвонились с Таней в первый день войны. Я спросила, собираются ли они уезжать. Таня сказала, что если обстановка будет опасной, то они уедут в Днепр. Тогда еще никто не мог подумать, что будет так. Мы сразу уехали из Киева за границу, потому что мы из Донецка и прекрасно знаем, что такое Россия. Нам уже приходилось восемь лет назад терять свой дом, начинать все с нуля. И теперь война снова пришла к нам", – говорит Ирина.

Видео дня

Затем Таня и Ира созванивались 28 февраля. Татьяна говорила, что обстановка пока нормальная, тогда еще так сильно не бомбили. 2 марта она сообщила, что они с детьми, мамой Жанной, ее родной сестрой Еленой и 4-летней племянницей Ильи перебрались в подвал частного дома деда. У них была вода, запас еды.

Связь стала пропадать. 5 марта Таня прислала смс, что все хорошо, они живы. Выбраться из Мариуполя уже было невозможно, никто не рисковал этого делать. Связь с ними пропала.

"Уже в 20-х числах позвонил Илья, он очень быстро сказал, что 14 марта в подвал попал снаряд, как раз с той стороны, где находилась Таня. Она погибла на месте. От осколочных ранений по дороге в больницу умерла мама Тани, Жанна Ростовская. Младшая дочь, 9-летняя Варя скончалась на руках у Ильи в больнице. Ее забрал Красный Крест, похоронил, мы даже не знаем, где.

В больнице №3 осталась контуженная сестра Тани 31-летняя Елена Ростовская. Мы ничего не знаем о ее судьбе. Илья не может покинуть подвал, в котором они сейчас находятся, чтобы разузнать о ней. Там с ним старшая дочь Карина и 4-летняя племянница. Он говорил, что на крышах сидят "днровцы"-снайперы, они стреляют по мирным людям. Он боится, что дети вовсе могут остаться сиротами. Мы пытались отыскать Елену, но нам пока это не удалось. Боимся, что она контужена и даже не помнит, как ее зовут. Если кто-то что-то о ней знает, то сообщите нам", – просит Ирина.

Родные пытались организовать, чтобы Илью и детей вывезли из Мариуполя, но пока безуспешно. И связь с ними снова пропала.

Татьяна и Ирина работали в одном интернет-магазине. Ирина говорит, что еще двум сотрудницам их фирмы чудом удалось спастись из Мариуполя.

"Одна из них просто с ребенком бежала по дороге. Остановилась машина, их подобрали. Потом машина заглохла, они ее толкали, все это под обстрелами. Ехали объездными путями, но спаслись", – рассказывает Ирина.

Женщина вспоминает, что их с Таней бабушки были родными сестрами. Они прошли Вторую мировую войну и часто рассказывали своим внучкам, что им пришлось пережить. "Я никогда подумать не могла, что нам с Таней тоже придется переживать такие ужасы войны".

Таня с Ильей очень мечтали дать своим детям высшее образование. Они копили для этого деньги, хотели после школы отправить детей к Ире в Киев учиться. Это была заветная мечта погибшей Тани.

Если кто-то из мариупольцев, кому удалось выбраться, знает что-то о судьбе Ильи или Елены Ростовских, встречал ее в больнице, напишите близким. Адрес электронной почты [email protected], [email protected]