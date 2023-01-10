'В Макеевке 610 погибших, 12 КамАЗов вывезли': российские солдаты раскрыли реальные потери, которые скрывает власть. Перехват

Российские власти тщательно скрывают настоящие потери на войне среди личного состава оккупантов. Так произошло и с мобилизованными россиянами, ликвидированными в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке.

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Сами же захватчики рассказывают, что в результате удара по базе оккупантов погибли 610 военных РФ, которых недавно отправили в Украину. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Один из оккупантов рассказывает, что его товарищ вывез с территории ПТУ №19 12 КАМАЗов трупов оккупантов.

"Короче, звонил Серега Аленкин. Он лично, короче, перевозил тела вот этих из Макеевки и из... бл..., из второго, вот, где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 камазов, говорит, я вывез", – отметил он.

На вопрос своей жены, почему власти это умалчивают, захватчик констатировал: "Чтобы бунт не подняли".

Сама же женщина, комментируя события новогодней ночи, заявила, что поздравление кремлевского диктатора Владимира Путина было самым ужасным.

Кроме того, в разговоре говорилось, что командир наказал солдата за глоток пива на новый год и отправил его с тяжелой контузией и переломанной глазницей обратно на позицию.

Напомним, в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке в результате удара по базе оккупантов предварительно погибли 400 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

Минобороны РФ подтвердило массовую гибель оккупантов через два дня. Там утверждают о потере 89 своих военных убитыми. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заявили, что власти РФ хотели избавиться от уцелевших в Макеевке солдат, отправив их как пушечное мясо на передовую. Родственница одного из оккупантов рассказала, что выживших "мобиков" хотят списать как ненужных свидетелей.

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