В Луцке задержали гражданина Испании, который более 10 лет скрывался от правосудия за сексуальное насилие. Фото

В Луцке полицейские задержали гражданина Испании, который находился в розыске Интерпола. Как выяснилось, испанца более десяти лет разыскивает Интерпол за совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Дополнительно выяснилось, что иностранец был экс-сотрудником испанской полиции.

Полицейские поймали экс-полицейского

Правоохранители установили, что бывший полицейский был осужден более чем на 16 лет лишения свободы за тяжкие преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. Его обвиняли в длительном сексуальном и систематическом домашнем насилии, угрозах в отношении женщины и дочерей, а также издевательстве над ними.

После приговора суда, он скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск.

Иностранца задержали следователи в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Операция проходила при поддержке офицеров связи посольства Испании в Украине и работниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

После проведения всех предусмотренных законом процессуальных действий фигуранта экстрадируют в Испанию, где он будет отбывать назначенное судом наказание.

В Киеве арестован норвежец-мошенник

А по сообщению Генпрокуратуры, в Киеве полиция задержала норвежца, который систематически присваивал средства клиентов в течение трех лет (2021–2024 гг.). Речь идет о десятках эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей и незаконным завладением деньгами.

Общая сумма ущерба, говорят в ведомстве — около 1,4 млн долларов США. Мужчина приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Его тоже могут экстрадировать.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, торговал наркотиками и психотропами. Во время обыска у него нашли елку, украшенную пакетиками с "товаром".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали иностранца, у которого нашли и изъяли 4 кг кокаина. Стоимость "товара" составляет около 35 млн гривен.

