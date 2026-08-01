В Луцке под колесами Audi погиб десятиклассник: убийца-студент ехал на красный свет с превышением скорости. Видео 18+

В Луцке на проспекте Соборности произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Около 22:45 студент местного учебного заведения сбил несовершеннолетнего школьника.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области. В результате ДТП школьник погиб, переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Что известно

Как стало известно, виновником ДТП оказался водитель Audi А7 2007 года рождения, житель Камень-Каширского района. Двигаясь на красный сигнал светофора с превышением скорости, он совершил наезд на пешехода, которыйпереходил дорогу на зеленый свет.

В результате ДТП несовершеннолетний подросток, которому 4 августа должно было исполниться 15 лет, скончался на месте. Предварительно установлено, что водитель автомобиля был трезв, с ним также находился пассажир. Больше никто не пострадал. Водитель уже задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УКУ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Подробности аварии

Личность погибшего удалось установить: это ученик 10 класса Луцкого лицея №26 Александр Шокур, о чем сообщил местным СМИ директор департамента образования мэрии города Виталий Бондарь.

"Эта безвозвратная утрата стала глубокой болью для всей образовательной семьи. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах учителей, одноклассников и всех, кто его знал. В это тяжелое время мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Пусть родные и близкие найдут силы пережить эту утрату, а светлая память о нем будет вечной", – написал он.

Чиновник добавил, что направит обращение в управление патрульной полиции в Волынской области относительно принятия мер по снижению уровня аварийности. В частности, будут требовать усиления патрулирования проспекта Соборности экипажами, проверки состояния дорожной инфраструктуры, дорожных знаков и разметки, а также обеспечения надлежащего контроля за соблюдением скоростного режима и требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения путем установки камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

На гибель Саши отреагировали и в луцком футбольном клубе "Адреналин", где тренировался парень.

"Роковой случай в одно мгновение унес юношу, чье сердце только начинало мечтать, любить, стремиться к большему и открывать для себя этот мир. Александр был искренним, доброжелательным и отзывчивым парнем, надежным другом для одноклассников и светлым человеком, который оставлял после себя только тепло", – говорится в сообщении.

Фотографию того, как выглядел виновник аварии, опубликовала луцкая журналистка Александра Куртёева, добавив, что на проспекте Собороности часто устраивают ночные уличные гонки.

Соболезнования семье погибшего выразил и секретарь мэрии города Андрей Разумовский, который призвал руководителя Управления патрульной полиции в Волынской области Сергея Мерчука провести рабочую встречу на месте происшествия.

"Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям 14-летнего Александра Шокура, погибшего в смертельном ДТП. Светлая память Александру", – сообщил чиновник в Facebook.

Напомним, в Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе микроавтобуса, который перевозил туристическую группу. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них четверо детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 30 июля, водитель грузовика на скорости протаранил металлический отбойник. У водителя автомобиля обнаружили признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался.

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