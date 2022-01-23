В Луцке от удара током в ванной погибла 21-летняя девушка: выяснились детали трагедии

В Луцке в субботу, 22 января, 21-летняя девушка погибла от удара током, лежа в воде в ванной. Предварительно установлено, что в это время она пользовалась мобильным телефоном.

Как сообщает информационное агентство "Волинські Новини", инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Воинов-афганцев. О деталях трагедии проинформировало местное издание "ВолиньPost", ссылаясь на собственные источники.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи. На тот момент девушку уже достали из ванной, врачи пытались реанимировать пострадавшую, однако удар током оказался для нее смертельным.

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В квартиру, где произошел несчастный случай, также прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливали все детали трагедии. Информацию о смерти от удара током в полиции подтвердили.

Отметим, что, по словам экспертов, сам по себе мобильный телефон в ванной не опасен. Его аккумулятор имеет заряд всего в несколько вольт и неспособен убить человека. Угрозу же представляет телефон, который подключен к розетке через зарядное устройство.

Об этом изданию "Аргументы и факты" рассказал инженер по электронике Алексей Заренок. Он подчеркнул, что лежать в ванной с заряжающимся телефоном в руках ни в коем случае нельзя. Если прибор упадет в воду, может произойти короткое замыкание, а удар током может привести к смерти человека.

"В Интернете "гуляет" миф, будто это безопасно, поскольку зарядное устройство понижает 220 вольт (бытовая розетка) до приемлемых 5 вольт, но экспериментировать не стоит. Произошел уже не один подобный смертельный случай", – объяснил инженер.

Напомним: ранее мы уже писали о подобном инциденте, который произошел в России. Там 26-летняя девушка поставила смартфон на зарядку и легла в наполненную ванную. Она уронила телефон в воду и получила удар током, который стал для нее смертельным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 23-летняя девушка погибла от удара током, намереваясь сделать селфи в городском фонтане. Она опустила ногу в воду и сразу же получила смертельный удар.